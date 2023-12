Wikingerstunt: Neuer Weltrekord im Death Diving! (VIDEO)

In den Weiten Norwegens, wo das Wasser den Mut der Männer auf die Probe stellt, hat sich Ken Stornes, mutig und unerschrocken, in die Annalen des Extremsports katapultiert. Der als „Wikinger“ bekannte Stuntman führte einen atemberaubenden Sprung in die klirrend kalten Tiefen eines Fjords durch, welcher ihn auf die Spitze des „Death Diving“ – zu Deutsch „Todesspringen“ – hievte.

Er gehört zu jener Gattung von Abenteurern, die sich nicht mit dem Gewöhnlichen zufriedengeben. Auf seinem Instagram-Profil, das fast 700.000 Menschen verfolgen, zelebriert Ken Stornes das Prinzip: „Tu immer das, wovor du Angst hast“. Unverkennbar ist sein jüngstes Unterfangen, das ihn ohne jegliche Sicherheitsvorkehrungen zeigt, wie er sich von einer Höhe von 40,5 Metern dem Abgrund hingibt. Kurz vor dem Sprung in den eisigen Fjord, wirft er einen Stein ins Wasser, um die Oberflächenspannung zu durchbrechen. Eine Methode, die nicht nur Erstaunen hervorruft, sondern auch den Weltrekord im „Death Diving“ für ihn beansprucht.

Die Internetgemeinde feiert den nordischen Sprungkönig

Die Reaktionen auf das Video, das die spektakuläre Aktion einfängt, überschwemmen die digitale Welt wie eine Springflut. Mit über 2,6 Millionen Ansichten und unzähligen Kommentaren, von bewundernd bis humorvoll, festigt Ken Stornes seinen Platz in der Extremsport-Geschichte. „Das Wasser hat Angst vor diesem Mann“, kommentiert ein Nutzer, und verleiht damit dem norwegischen Wagemut eine fast mythische Note.

Stornes‘ Triumph – ein Heimspiel für Norwegen

Selbstbewusst und mit dem Stolz eines echten Wikingers erobert Stornes die Weltspitze zurück. „Einmal mehr bringen wir den Weltrekord im ‚Death Diving‘ zurück nach Norwegen, wo er hingehört“, verkündet der Rekordhalter. Seine Worte sind nicht nur eine Proklamation, sondern auch eine Herausforderung an all jene, die es wagen, den Sprung zu riskieren.