Wohnen wird teurer – Mietrichtwert wird ab April erhöht

Wohnen wird teurer – aber nur ein bisschen. Ab April greifen neue Regeln, die Millionen Mieter direkt betreffen.

Nach einer längeren Unterbrechung werden die Mietrichtwerte im Altbau ab April erneut angehoben – allerdings in einem äußerst geringen Ausmaß. Die Richtwerte, die vor allem im Altbaubereich als Berechnungsgrundlage für die Miethöhe herangezogen werden, erfahren eine Anpassung. Erstmals veröffentlicht werden sie von der Statistik Austria am 1. April 2026.

Damit ist die Gesamtmiete – einschließlich etwaiger Lagezuschläge – im Jahr 2026 auf eine Steigerung von höchstens einem Prozent begrenzt. Für neu abgeschlossene Mietverträge treten die erhöhten Beträge bereits ab April in Kraft, während sie bei laufenden Verträgen frühestens ab Mai Wirkung entfalten. Voraussetzung dafür ist eine Verständigung der Mieterinnen und Mieter, die erst nach dem 1. April – also nach der Veröffentlichung des neuen Richtwerts durch die Statistik Austria – ausgesandt werden darf und mindestens 14 Tage vor dem Zinstermin eingehen muss.

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Mietpreisbremse greift

Von der im Vorjahr von der Regierung beschlossenen Mietpreisbremse sind konkret Mieterinnen und Mieter von Altbau-, Gemeinde- und Genossenschaftswohnungen betroffen. Die Mietpreisbremse entlastet rund 430.000 Haushalte in Österreich. Auch für das darauffolgende Jahr bleibt die zulässige Erhöhung für diese Mietkategorien auf zwei Prozent gedeckelt. Selbst ab dem 1. April 2028 unterliegen Mietanpassungen weiterhin Einschränkungen: Jener Anteil einer Erhöhung, der die Drei-Prozent-Marke überschreiten würde, wird halbiert.

Auf Basis des 5. Mietrechtlichen Inflationslinderungsgesetzes – kurz 5. MILG – dürfen die Mieten dabei nicht im vollen Ausmaß der Inflation angehoben werden, sondern lediglich um maximal ein Prozent.

Richtwerte je Bundesland

Für das laufende Jahr liegen noch keine offiziellen Richtwerte vor, die je nach Bundesland unterschiedlich ausfallen. Berechnungen legen jedoch nahe, dass der Wert im Burgenland mit 6,15 Euro pro Quadratmeter den niedrigsten Stand erreichen dürfte, während Vorarlberg mit 10,35 Euro den höchsten Wert aufweisen würde.