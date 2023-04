Zlatan Ibrahimovic: Die 10 Gebote des Fußball-Gottes

Man könnte sagen, dass Zlatan Ibrahimovic über ein überdimensionales Ego verfügt, aber der Fußballer würde dem vermutlich zustimmen – denn er arbeitet unermüdlich an sich selbst und ist fest davon überzeugt, der Beste zu sein.



Zlatan Ibrahimovic gilt als charismatischer und selbstbewusster Mann, der sich seiner Stärken bewusst ist.



Anbei finden Sie 10 Gebote von Zlatan Ibrahimovic für ein erfolgreiches Leben:



1. Lächle

„Setze ein Lächeln auf dein Gesicht, denn dadurch machst du nicht nur andere glücklich, sondern strahlst auch Freude selbst aus. Wichtig hierbei ist jedoch, dass es ein authentisches Lächeln sein muss.“



2. Genieße das Leben

„Nutze das Leben aus, denn es kann zwar kurz sein, aber auch sehr lang. Genieße jeden Moment, denn das Leben ist ein wunderschönes Geschenk.“



3. Sei nicht zu ernst

„Versuche nicht zu steif zu sein, denn zu viel Ernsthaftigkeit kann bewirken, dass andere Menschen nicht mehr gerne in deiner Gegenwart sind. Sei humorvoll, lache viel und verbreite positive Energie.“



4. Trainiere

„Ein kontinuierliches Training ist unabdingbar, denn ohne dieses Training wirst du niemals das erreichen, was du dir vornimmst – ganz egal, welche Ziele du anstrebst. Nur durch hartes Training wird man zum Meister.“



5. Arbeite hart

„Ein hohes Engagement im Beruf ist ausschlaggebend, denn wenn du hart arbeitest, wird es sich am Ende auszahlen. Strebe immer danach das Beste zu sein, das soll nicht einfach sein – ich bevorzuge den schwierigen Weg.“



6. Finde diesen Blick, um Menschen zu verführen, aber auch zu erschrecken

„Ich habe diesen einen Blick, der mir sehr hilfreich ist. Wenn man sich diesen aneignet, kann man nicht nur andere Menschen beeindrucken, sondern auch einschüchtern – wenn nötig.“



7. Sei brilliant

„Streb nach Perfektion, denn nur so erreichst du große Erfolge. Mittelmäßigkeit ist nicht akzeptabel, man sollte immer das Ziel haben, Außergewöhnliches zu erreichen.“



8. Schütze deine Familie

„Familie kommt an erster Stelle, denn sie sind immer für einen da. Sorge gut für sie, unterstütze sie bei jeglichen Hindernissen und nimm ihre Meinungen stets ernst.“



9. Respektiere und verdiene Respekt

„Respektiere andere und verdiene selber Respekt. Das wurde mir im Laufe meines Lebens klar. Als ich Fabio Capello kennenlernte sagte er: „Man sucht nicht nach Respekt, man bekommt Respekt.“ Also sei respektvoll und verdiene selbst Respekt.“



10. Sei sicher

„Glaub an dich selbst und deine Fähigkeiten, nur so kannst du erfolgreich sein. Ohne Selbstvertrauen wird alles um einiges schwieriger.“