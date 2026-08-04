1.700 Wiener Kinder lernen schon vor Schulstart Deutsch

Mehr Kinder, mehr Chancen: Wien setzt beim Schulstart auf ein deutlich ausgebautes Förderprogramm – mit spürbarem Unterschied zum Vorjahr.

Wien hat sein Angebot an Sommerdeutschkursen für künftige Erstklässler in diesem Jahr erheblich erweitert. Während im vergangenen Sommer noch 500 Plätze zur Verfügung standen, nahmen heuer bereits 1.700 Kinder mit Unterstützungsbedarf in der Unterrichtssprache an den Förderkursen teil.

Die Maßnahme zielt darauf ab, den Kindern den Übergang in die Volksschule zu erleichtern und sie noch vor dem ersten Schultag mit dem neuen Lernumfeld vertraut zu machen. An fünf Schulstandorten arbeiten die Kinder in kleinen Gruppen auf spielerische und alltagsnahe Weise an ihren Deutschkenntnissen. Das kostenlose Angebot der Stadt Wien dauert jeweils zwei Wochen, die Gruppengröße ist auf maximal 12 Kinder begrenzt. Die Kurse richten sich an Schulanfänger, die beim Sprachstandstest MIKA-D als außerordentliche Schüler eingestuft wurden und deshalb zusätzliche sprachliche Förderung benötigen.

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Eltern im Fokus

Neu in diesem Jahr war außerdem ein mehrsprachiges Informationsangebot für Eltern, das Familien gezielt auf den bevorstehenden Schulbeginn vorbereiten und sie bei ihren neuen Aufgaben begleiten soll. Vizebürgermeisterin und Integrationsstadträtin Bettina Emmerling (Neos) hob hervor, dass solide Deutschkenntnisse eine wesentliche Grundlage für schulischen Erfolg und gelingende Integration darstellen. Wien setze daher gerade bei Schulanfängern bewusst auf einen frühzeitigen Ausbau der Sprachförderung.

Doppelter Nutzen

Auch die Bildungseinrichtung Interface, die für die Organisation der Kurse verantwortlich zeichnet, verweist auf den doppelten Nutzen des Programms. Die teilnehmenden Kinder verbesserten nicht nur ihre Kenntnisse der deutschen Sprache, sondern lernten gleichzeitig das schulische Umfeld kennen. Dies stärke ihre Orientierung und ihr Selbstvertrauen und erleichtere ihnen den Einstieg in das erste Schuljahr.