KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Sprachförderung

1.700 Wiener Kinder lernen schon vor Schulstart Deutsch

1.700 Wiener Kinder lernen schon vor Schulstart Deutsch
Foto: iStock
2 Min. Lesezeit |

Mehr Kinder, mehr Chancen: Wien setzt beim Schulstart auf ein deutlich ausgebautes Förderprogramm – mit spürbarem Unterschied zum Vorjahr.

Wien hat sein Angebot an Sommerdeutschkursen für künftige Erstklässler in diesem Jahr erheblich erweitert. Während im vergangenen Sommer noch 500 Plätze zur Verfügung standen, nahmen heuer bereits 1.700 Kinder mit Unterstützungsbedarf in der Unterrichtssprache an den Förderkursen teil.

Die Maßnahme zielt darauf ab, den Kindern den Übergang in die Volksschule zu erleichtern und sie noch vor dem ersten Schultag mit dem neuen Lernumfeld vertraut zu machen. An fünf Schulstandorten arbeiten die Kinder in kleinen Gruppen auf spielerische und alltagsnahe Weise an ihren Deutschkenntnissen. Das kostenlose Angebot der Stadt Wien dauert jeweils zwei Wochen, die Gruppengröße ist auf maximal 12 Kinder begrenzt. Die Kurse richten sich an Schulanfänger, die beim Sprachstandstest MIKA-D als außerordentliche Schüler eingestuft wurden und deshalb zusätzliche sprachliche Förderung benötigen.

Eltern im Fokus

Neu in diesem Jahr war außerdem ein mehrsprachiges Informationsangebot für Eltern, das Familien gezielt auf den bevorstehenden Schulbeginn vorbereiten und sie bei ihren neuen Aufgaben begleiten soll. Vizebürgermeisterin und Integrationsstadträtin Bettina Emmerling (Neos) hob hervor, dass solide Deutschkenntnisse eine wesentliche Grundlage für schulischen Erfolg und gelingende Integration darstellen. Wien setze daher gerade bei Schulanfängern bewusst auf einen frühzeitigen Ausbau der Sprachförderung.

Doppelter Nutzen

Auch die Bildungseinrichtung Interface, die für die Organisation der Kurse verantwortlich zeichnet, verweist auf den doppelten Nutzen des Programms. Die teilnehmenden Kinder verbesserten nicht nur ihre Kenntnisse der deutschen Sprache, sondern lernten gleichzeitig das schulische Umfeld kennen. Dies stärke ihre Orientierung und ihr Selbstvertrauen und erleichtere ihnen den Einstieg in das erste Schuljahr.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Hitzewelle
Bis zu 40 Grad: Wien steht auf Warnstufe Rot
| Lob
Kleine Helden im Stau: Zwei Buben verteilen Wasser an Autofahrer in Kroatien
| Australien
Herzlicher Empfang von Modrić durch kroatische Diaspora (VIDEOS)
| Badeunfall
Tödliche Gefahr im Meer: 13-Jähriger stirbt nach Quallen-Stich
| Sprachförderung
1.700 Wiener Kinder lernen schon vor Schulstart Deutsch
MEHR AKTUELLE NEWS