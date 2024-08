13-jähriger in Wiener Stadionbad sexuell missbraucht

Das Wiener Stadionbad wurde am Mittwochnachmittag Schauplatz eines schweren Verbrechens. Ein 13-jähriger Junge ist dort von einem 50-jährigen Mann sexuell missbraucht und mit dem Tod bedroht worden.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Übergriff im Duschbereich des Freibades. Der Verdächtige, ein serbischer Staatsbürger, soll den Jungen zu sexuellen Handlungen an ihm und an sich selbst gezwungen haben. Als Zeugen auf die Situation aufmerksam wurden, versuchte der Mann zu fliehen. Dank des schnellen Eingreifens des Sicherheitspersonals und der Zeugen konnte er jedoch bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Festnahme und Ermittlungen

Der Verdächtige verweigerte jede Aussage und wurde umgehend verhaftet. Er wurde in eine Justizanstalt überstellt und steht unter dem dringenden Verdacht des schweren sexuellen Missbrauchs von Unmündigen. Ein Polizeisprecher bestätigte, dass der Tatverdächtige dem jungen Opfer auch mit dem Tod gedroht habe.

Schritte zur Aufenthaltsbeendigung

Laut Innenministerium handelt es sich bei dem Festgenommenen um einen serbischen Staatsbürger mit legalem Aufenthaltsstatus in Österreich. Das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) hat bereits Maßnahmen zur Beendigung seines Aufenthaltes eingeleitet.

Reaktionen und Sicherheitsmaßnahmen

Dieser Vorfall ist nicht der erste dieser Art, bei dem Freibäder in den Schlagzeilen stehen. Erneut wird die Frage nach verstärkten Sicherheitsmaßnahmen und präventiven Strategien laut. Der Vorfall unterstreicht die Notwendigkeit für mehr Aufsicht und das sofortige Handeln von Zeugen in solchen Situationen. Die Ermittlungen in diesem Fall laufen weiter, und die zuständigen Behörden werden weitere Informationen und nächsten Schritte bekannt geben.