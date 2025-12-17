14-Jährige gefesselt und missbraucht – Syrer muss in den Kerker

Während sie vermisst war, erlebte die 14-Jährige einen Albtraum in einer Wiener Wohnung. Nun muss ihr Peiniger für viereinhalb Jahre hinter Gitter.

Ein 27-jähriger Syrer wurde am Wiener Landesgericht zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er eine damals 14-Jährige vergewaltigt hatte. Der Vorfall ereignete sich im vergangenen Jahr, als das Mädchen als vermisst gemeldet war und sich in einer Wohnung in Wien-Donaustadt aufhielt, in der mehrere erwachsene Männer lebten.

In der Nacht zum 10. April soll der Täter das Mädchen zunächst unsittlich berührt haben. Laut Anklageschrift entkleidete er sie teilweise, hielt ihre Arme fest und zwang ihre Beine auseinander, bevor er den Geschlechtsverkehr vollzog. Ihre Aufforderungen, damit aufzuhören, ignorierte er. DNA-Spuren bestätigten später den sexuellen Kontakt zwischen den beiden.

Widersprüchliche Aussagen

Der bisher nicht vorbestrafte Mann schilderte den Vorgang vor Gericht anders. Er behauptete laut Kronen Zeitung, am Morgen einen unbeabsichtigten Samenerguss erlebt zu haben. “Ich habe plötzlich gesehen, wie Sperma an mir heruntertropft. Dann habe ich Panik bekommen”, sagte er im Gerichtssaal.

Er bestritt, das Mädchen bewusst angegriffen zu haben, und gab an, sie sei auf ihn zugekommen. Auch habe er ihr Alter nicht gekannt. Vor dem Schöffensenat wirkte der Angeklagte verstört und sagte: “Ich bin das erste Mal vor Gericht und vollkommen durcheinander. Ich weiß nicht, was ich machen soll.”

Opferaussage entscheidend

Am Tag nach dem Vorfall kontaktierte das Opfer mittags ihre Mutter, die ebenfalls im Prozess aussagte. “Ich war damals schwanger und bin in Ohnmacht gefallen”, berichtete die Mutter über ihre Reaktion. Eine Freundin holte die Jugendliche später aus der Wohnung ab.

Bei ihrer kontradiktorischen Befragung beschrieb die Jugendliche die Tatnacht: “Ich habe versucht, wach zu bleiben. Er hat mich am ganzen Körper angegriffen. Er wollte nicht weg.” Noch am selben Tag trafen Polizeibeamte das von zu Hause weggelaufene Mädchen am Wiener Praterstern an.

Dort schilderte sie den Beamten den Vorfall und wurde anschließend in psychiatrische Behandlung gebracht. Die formelle Anzeige erfolgte erst auf Drängen ihrer Mutter. “Sie meinte, damit es nicht noch anderen Mädchen passiert”, wird die mittlerweile 16-Jährige in der Krone zitiert.

Verteidiger Florian Höllwarth forderte einen Freispruch und verwies auf die gegensätzlichen Darstellungen: “Das Opfer und der Angeklagte machen widersprüchliche Angaben.” Der Schöffensenat folgte dieser Argumentation nicht und verurteilte den 27-Jährigen.

Der Mann wurde aus der Untersuchungshaft zur Verhandlung vorgeführt.