15 Tote in Sydney – Bondi‑Attentäter jetzt mit 59 Anklagepunkten

Nach dem Terroranschlag am Bondi Beach steht der überlebende Attentäter vor 59 Anklagepunkten. Die IS-Verbindungen beider Täter werfen Fragen zur Sicherheitsüberwachung auf.

Drei Tage nach dem verheerenden Terroranschlag am Bondi Beach in Sydney muss sich der überlebende Attentäter nun in einem umfassenden Strafverfahren verantworten. Die Behörden haben gegen den Mann insgesamt 59 Anklagepunkte erhoben, darunter Mord in 15 Fällen sowie terroristische Straftaten, wie die Polizei von New South Wales mitteilte. Die medizinische Versorgung der Verletzten dauert unterdessen an – 20 Personen werden weiterhin stationär behandelt, wobei sich fünf Patienten in kritischem Zustand befinden, vier davon mit stabilen Vitalfunktionen, so die Gesundheitsbehörden.

Der schwer verletzte Tatverdächtige, der von Einsatzkräften angeschossen und festgenommen wurde, erwachte am Dienstag aus dem künstlichen Koma. Eine für Mittwoch geplante polizeiliche Vernehmung blieb jedoch erfolglos, da der Mann jede Aussage verweigerte, wie der “Sydney Morning Herald” berichtet. Er und sein Vater hatten während der Feierlichkeiten zum jüdischen Lichterfest Hanukkah am Sonntag das Feuer auf die Menschenmenge eröffnet. Der Vater wurde bei dem Polizeieinsatz tödlich getroffen.

IS-Verbindungen aufgedeckt

Die Ermittlungen haben inzwischen eindeutige Verbindungen der Täter zur Terrororganisation Islamischer Staat (IS) aufgedeckt. Im Fahrzeug des Sohnes entdeckten die Ermittler mehrere Sprengsätze sowie selbständig gefertigte IS-Flaggen. Premierminister Anthony Albanese bestätigte, dass der australische Inlandsgeheimdienst den jüngeren Täter bereits vor sechs Jahren als Teenager wegen Kontakten zu einer IS-Terrorzelle in Sydney unter die Lupe genommen hatte.

In der öffentlichen Debatte wird nun kritisch hinterfragt, weshalb dem Vater trotz der früheren Ermittlungen gegen seinen Sohn im Jahr 2023 eine Waffenlizenz erteilt wurde. “Wir müssen zurückschauen auf das, was 2019 geschehen ist, als man diesen Mann überprüft hat, welche Schlüsse damals gezogen wurden”, erklärte Albanese gegenüber ABC Newsradio. Eine umfassende Überprüfung sei notwendig, auch hinsichtlich der Kooperation zwischen Geheimdiensten, Sicherheitsbehörden und Polizei.

Neue Erkenntnisse zeigen, dass beide Attentäter kurz vor dem Anschlag einen einmonatigen Aufenthalt auf den Philippinen absolviert hatten. Dort sollen sie nach Recherchen australischer Medien auf der Insel Mindanao eine “militärähnliche Ausbildung” durchlaufen haben – in einer Region, in der der IS durch lokale dschihadistische Gruppierungen aktiv ist…

…Nach Angaben der philippinischen Einwanderungsbehörde stammte der Vater aus Indien und hatte seinen Wohnsitz in Australien, während der Sohn in Australien geboren wurde.

Trauer und Konsequenzen

Die Trauerfeierlichkeiten für die Opfer haben inzwischen begonnen. Rabbi Eli Schlanger, eines der 15 Todesopfer, wurde in den Morgenstunden im jüdischen Gemeindezentrum Chabad of Bondi beigesetzt – nur etwa einen Kilometer vom Tatort entfernt. Der 41-Jährige hinterlässt fünf Kinder, darunter ein Neugeborenes. Zahlreiche Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens nahmen an der Trauerfeier teil, unter ihnen der ehemalige Premierminister Scott Morrison.

In Australien hat eine intensive Debatte über die Konsequenzen aus dem folgenschwersten Anschlag der jüngeren Geschichte des Landes eingesetzt. Verschiedene Bereiche stehen auf dem Prüfstand: Das bereits jetzt strenge Waffenrecht, das die Regierung weiter verschärfen will, die Arbeitsweise von Polizei und Nachrichtendiensten, die kontroverse Einwanderungspolitik, Maßnahmen gegen Antisemitismus sowie sozial- und bildungspolitische Programme zur Bekämpfung von Radikalisierung und Extremismus.

Außenministerin Penny Wong appellierte an die australische Bevölkerung, dem Terror mit gesellschaftlichem Zusammenhalt zu begegnen: “Denn dieser Anschlag war von einer Ideologie inspiriert, die darauf abzielt, uns zu spalten”, erklärte sie im Gespräch mit dem Rundfunksender ABC. “Deshalb ist das Wichtigste, was wir als Land tun können: zusammenzustehen.”

Als Folge des Anschlags wurden die traditionellen Silvesterfeierlichkeiten am Bondi Beach abgesagt.

Die Organisatoren teilten in Absprache mit dem lokalen Gemeinderat mit, dass trotz der Enttäuschung tausender in- und ausländischer Besucher angesichts der tragischen Ereignisse eine Feier nicht angemessen sei.

