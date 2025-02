299 Opfer! Historischer Prozess gegen Chirurgen beginnt

Der Prozess gegen Joël Le Scouarnec erschüttert Frankreich: Der ehemalige Chirurg steht wegen Missbrauchs von 299 Patienten vor Gericht. Ein historischer Fall.

In Frankreich hat der Prozess gegen Joël Le Scouarnec, einen 74-jährigen ehemaligen Chirurgen, begonnen, dem vorgeworfen wird, 299 Patienten sexuell missbraucht zu haben, darunter überwiegend Kinder im Durchschnittsalter von 11 Jahren.

Der Angeklagte gestand vor Gericht, „schreckliche Dinge“ getan zu haben, und erklärte seine Bereitschaft, die Verantwortung zu übernehmen. Die Anklagen umfassen Vergewaltigung und sexuellen Missbrauch, wobei die Taten über einen Zeitraum von mehr als drei Jahrzehnten stattfanden, oft während die Opfer unter Narkose waren oder sich von Operationen erholten.

Größter Strafprozess

Dieser Prozess gilt als der größte Strafprozess wegen Kindesmissbrauchs in Frankreichs Geschichte. Er konzentriert sich auf Vergewaltigungen, die Le Scouarnec zwischen 1989 und 2014 an 158 Jungen und 141 Mädchen begangen haben soll. Von den 299 Opfern waren mindestens 256 jünger als 15 Jahre, wobei das jüngste Opfer nur ein Jahr alt war.

Insgesamt wird Le Scouarnec 300 Straftaten zur Last gelegt – darunter 111 Vergewaltigungen und 189 sexuelle Übergriffe, die in 12 Krankenhäusern, vorwiegend in der Bretagne, stattfanden.

Hintergründe und Kritik

Der vier Monate dauernde Prozess untersucht auch, warum Le Scouarnec trotz einer Verurteilung im Jahr 2005 wegen Besitzes von kinderpornografischen Bildern weiter operieren durfte. Damals erhielt er eine viermonatige Bewährungsstrafe. Aktuell verbüßt er eine 15-jährige Haftstrafe seit 2020, nachdem er wegen des Missbrauchs von vier Kindern, darunter zwei Neffen, verurteilt wurde.

Ameli Levek, heute 30 Jahre alt, berichtete, dass sie im Alter von neun Jahren in einem Krankenhaus vergewaltigt wurde, während sie nach einer Blinddarmoperation noch unter Narkose stand. Sollte Le Scouarnec verurteilt werden, könnte er als der pädophile Täter mit den meisten Anzeigen in Europa in die Geschichte eingehen.

Seine Verbrechen wurden nach seiner Pensionierung 2017 aufgedeckt, als ein sechsjähriges Mädchen ihn der Vergewaltigung beschuldigte und die Polizei in seinen Tagebüchern umfangreiche Aufzeichnungen über den Missbrauch fand.

Opfer und Kinderrechtsaktivisten kritisieren die systemischen Versäumnisse, die es Le Scouarnec ermöglichten, über Jahre hinweg unbehelligt zu agieren. Im Verlauf des Prozesses wird er mit Hunderten seiner Opfer konfrontiert.

Bei einer Verurteilung droht ihm eine zusätzliche Haftstrafe von bis zu 20 Jahren, die zu seiner derzeitigen 15-jährigen Strafe hinzukommen würde.