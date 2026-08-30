Acht Heimreisen, null Meldung: Kosovare zockte AMS jahrelang ab

Acht Auslandsreisen, fast sechs Jahre, über 10.000 Euro Schaden und ein Geständnis, das den Richter nachdenklich stimmt.

Ein 38-jähriger Mann aus dem Kosovo muss sich vor dem Landesgericht Korneuburg wegen Betrugs verantworten. Über einen Zeitraum von fast sechs Jahren bezog er unrechtmäßig Leistungen vom Arbeitsmarktservice, während er sich wiederholt unerlaubt im Ausland aufhielt. Konkret reiste er zwischen dem 24. Dezember 2020 und dem 13. März dieses Jahres insgesamt achtmal in den Kosovo, ohne das AMS Mistelbach darüber in Kenntnis zu setzen. Der dadurch entstandene Schaden beläuft sich auf 10.375,46 Euro.

Geständnis vor Gericht

Vor Richter Manuel Walcherberger zeigte sich der Angeklagte, der mittlerweile wieder im Baugewerbe beschäftigt ist, geständig. „Wenn ich schuldig bin, werde ich dafür geradestehen“, erklärte er vor Gericht. Als Hintergrund nannte er eine persönlich belastende Lebensphase, in der ihn Arbeitslosigkeit, eine Scheidung und der Tod seines Vaters gleichzeitig trafen.

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Der Angeklagte schilderte, dass er in jener Zeit schwerwiegende persönliche Rückschläge zu verarbeiten hatte, die ihn zu unüberlegten Entscheidungen veranlassten. Inzwischen habe sich seine Lage wieder stabilisiert. Seit Juni leistet er monatliche Rückzahlungen in Höhe von 780 Euro an das AMS.

Mögliche Diversion

Der Richter stellte eine diversionelle Erledigung in Aussicht, die neben der vollständigen Rückerstattung des Schadens auch eine Geldbuße von 1.200 Euro vorsieht. Voraussetzung dafür ist die Zustimmung der Staatsanwaltschaft.

Der 38-Jährige geht davon aus, den ausstehenden Betrag innerhalb eines Jahres begleichen zu können, und zeigte sich zuversichtlich, seinen Verpflichtungen nachzukommen.