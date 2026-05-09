AUA-Chefin warnt: Fliegen wird spürbar teurer, Gratis-Leistungen reduziert

Weniger Gepäck, höhere Preise, kein Gratis-Snack – bei der AUA wird Fliegen spürbar teurer. Die Chefin erklärt, warum.

Die Austrian Airlines erhöhen erneut den Preisdruck auf ihre Passagiere. AUA-Chefin Annette Mann verteidigte im Ö1-„Mittagsjournal“ die neue Tarifstruktur, wonach Reisende künftig lediglich ein kleines Rucksäckchen kostenlos an Bord mitnehmen dürfen. Eine verdeckte Preiserhöhung sei darin jedoch nicht zu sehen.

Die Überlegungen zu diesem Schritt hätten bereits vor dem Iran-Krieg begonnen. Gleichzeitig müssen sich Fluggäste auf generell steigende Ticketpreise einstellen – als Ursache nennt Mann die wachsenden Kerosinkosten sowie die instabile Lage im Nahen Osten. Der Lufthansa-Gruppe entstünden dadurch Mehrkosten in Höhe von rund 1,7 Milliarden Euro.

Steigende Ticketpreise

Wie stark sich diese Belastungen auf einzelne Tickets niederschlagen werden, lasse sich derzeit nicht präzise beziffern. Bei einem 200-Euro-Flug könnte der Aufpreis etwa 30 Euro betragen, auf anderen Routen möglicherweise nur fünf Euro. Konkrete Prognosen zur Preisentwicklung wollte Mann nicht abgeben.

Auf der Langstrecke dürften die Preiserhöhungen deutlich höher ausfallen: Mann kündigte Aufschläge zwischen 50 und 100 Euro an, während es auf der Kurzstrecke einige Euro sein dürften.

Als Hintergrund verwies sie auf das veränderte Buchungsverhalten: Immer mehr Reisende nutzen Online-Vergleichsplattformen, auf denen der niedrigste Preis den Ausschlag gibt. „Um wettbewerbsfähig zu sein, brauchen wir diese Tarife“, sagte Mann. Es handle sich dabei um das günstigste Angebot der Airline.

Fokus Mittelmeer

Auch beim Bordservice setzt die AUA ihren Sparkurs fort. Eine Rückkehr zum kostenlosen Verpflegungsangebot werde es nicht geben. Man wolle jedoch das Sortiment überarbeiten und mögliche Verbesserungen prüfen.

Aufgrund der anhaltend angespannten Sicherheitslage werden mehrere Flughäfen im Nahen Osten auch über den Sommer hinaus nicht bedient. Die AUA verlagere ihren Fokus stattdessen verstärkt auf Mittelmeer-Destinationen. Eine Wiederaufnahme der Verbindung nach Tel Aviv werde allerdings geprüft – der Flughafen sei vor allem für Umsteigepassagiere von Bedeutung.

Für die Sommersaison gibt sich Mann dennoch gelassen. Die Versorgungssituation in Wien sei stabil, begünstigt durch die geografische Nähe zur Raffinerie in Schwechat bei Wien. Engpässe seien derzeit kein Thema.

Auch zu Inlandsverbindungen bezog die AUA-Chefin klar Stellung: Persönlich sei sie auf Flüge etwa nach Innsbruck nicht angewiesen, doch gehe es dabei um die Versorgung der Regionen und die wirtschaftliche Bedeutung für den Standort Österreich.