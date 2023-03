Ausfälle: Shaqiri und Kobel verpassen EM-Qualifikation

Die Schweizer Nationalmannschaft muss im bevorstehenden EM-Qualifikationsspiel gegen Serbien auf zwei wichtige Spieler verzichten.

Die Schlüsselspieler Xherdan Shaqiri und Gregor Kobel werden aufgrund von Verletzungen das erste Qualifikationsspiel verpassen. Shaqiri kämpft mit einer schmerzhaften Sehnenverletzung. Trainer Murat Yakin muss somit eine taktische Änderung vornehmen, um den Fußballer aus Chicago zu ersetzen. Auch Torhüter Gregor Kobel wird fehlen. Der junge Jeremy Frick wird die Gelegenheit bekommen, sich zu beweisen.

Trotz dieser Verluste wird die Schweiz am 25. März in Novi Sad gegen Belarus und anschließend gegen Israel in Genf antreten. Belarus darf aufgrund der jüngsten Konflikte in der Region keine Heimspiele austragen.

Mit Andorra und Kosovo als weitere Konkurrenten in der Qualifikationsgruppe wird dies zweifellos ein intensiver und herausfordernder Start in die Europameisterschaftsqualifikation für die Schweizer Nationalmannschaft sein.