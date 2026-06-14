Australien zerstört türkisches WM-Comeback

Türkei gegen Australien – ein WM-Comeback mit bitterem Ausgang. Der Abend in Vancouver schrieb gleich mehrere Geschichtsbücher.

Der Traum von einer erfolgreichen WM-Rückkehr ist für die Türkei bereits im Auftaktspiel geplatzt. Im Rahmen der Fußball-Weltmeisterschaft 2026, die in Kanada, Mexiko und den USA ausgetragen wird, unterlag die Mannschaft von Trainer Vincenzo Montella im BC Place Vancouver den Australiern mit 0:2 – das erste WM-Endrundenspiel der Türken seit 2002 endete mit einer ernüchternden Niederlage.

Dabei hatten die Türken das Geschehen über weite Strecken in der Hand, dominierten den Ballbesitz, diktierten das Tempo und erspielten sich ein klares Chancenplus. Doch ausgerechnet in einem dieser vielversprechenden Momente wendete sich das Blatt. Tormann Patrick Beach, überraschend in der Startelf aufgeboten, parierte einen Volleyschuss von Arda Guler mit einer Glanztat und schickte seine Mannschaft damit auf den Weg zum Konter.

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Paul Okon-Engstler verlängerte mit einem präzisen Steilpass hinter die türkische Abwehrkette, Nestory Irankunda übernahm – und ließ mit Tempo und Technik alle Gegenspieler aussteigen, ehe er zum 1:0 vollendete.

Irankundas Rekordtor

Mit seinem Treffer in der 27. Minute schrieb Irankunda Geschichte: Der Stürmer von Watford, seit dem 9. Februar gerade einmal 20 Jahre alt, ist damit der jüngste australische Torschütze in der WM-Geschichte. Die Türkei antwortete prompt – Abdulkerim Bardakci donnerte einen Weitschuss an die Stange (30.), doch das Aluminium rettete für Australien. Auf der Gegenseite vergab Irankunda kurz vor der Pause die Chance auf seinen Doppelpack (45.).

Nach dem Wiederanpfiff blieb das Bild dasselbe: Die Montella-Elf warf sich nach vorne, suchte den Ausgleich – und blieb dabei immer wieder glücklos. Ein abgefälschter Schuss von Yüksek strich knapp am Pfosten vorbei (50.), Beach warf sich gegen einen Freistoß von Guler und hielt erneut (57.).

Metcalfes Entscheidung

Die Entscheidung fiel in der 75. Minute, unmittelbar nach der Auswechslung von GAK-Außenverteidiger Jacob Italiano: Connor Metcalfe gewann den Ball, zog unbedrängt auf das Tor zu und schlenzte die Kugel aus mehr als 20 Metern mit links ins Eck. Vor 52.497 Zuschauern im BC Place war damit alles entschieden.

Beach ließ sich auch danach nicht bezwingen – er parierte einen Volleyabschluss von Kerem Aktürkoglu (77.) und einen Freistoß von Hakan Calhanoglu (86.) mit gewohnter Sicherheit. Die Socceroos stehen damit in der Gruppe D bereits auf Rang zwei hinter den USA, die zum Auftakt Paraguay mit 4:1 abgefertigt hatten.