Bosnien vs. Kanada: Auf diesen Sendern siehst du das WM-Spiel live!

Zwölf Jahre Pause, dann die große Rückkehr: Bosnien betritt heute Abend wieder die WM-Bühne – mit der halben Welt als Publikum.

Die Fußballnationalmannschaft von Bosnien und Herzegowina eröffnet ihr WM-Abenteuer heute Abend um 21 Uhr MEZ mit dem Auftaktmatch gegen Kanada im BMO Field in Toronto. Es handelt sich um die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026, die vom 11. Juni bis zum 19. Juli 2026 in den Gastgeberländern Kanada, Mexiko und USA ausgetragen wird. Das Duell zieht von Beginn an die Blicke der gesamten Fußballwelt auf sich: Laut Angaben der Veranstalter und TV-Distributoren wird die Partie von mehr als 500 Fernsehsendern weltweit ausgestrahlt und gehört damit zu den meistbeachteten Begegnungen des zweiten WM-Spieltags. Die Primetime-Ansetzung sorgt dafür, dass das Spiel auf nahezu allen Kontinenten verfolgt werden kann – Übertragungen in Europa, Nord- und Südamerika, Asien, Afrika sowie Australien und Ozeanien sind gesichert.

Besonders groß ist das Interesse in Kanada, den USA sowie in jenen Ländern, in denen die bosnisch-herzegowinische Diaspora stark vertreten ist – dort werden Rekordeinschaltquoten erwartet. Auf dem Bildschirm präsent sein werden die Zmajevi unter anderem bei BBC, FOX, TSN, Telemundo, RAI, DAZN, M6, NHK, TVE, RTS, HRT und einer Vielzahl weiterer namhafter Sender weltweit.

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Im Balkanraum sowie im DACH-Raum wird das WM-Spiel Bosnien gegen Kanada laut vorliegenden Senderübersichten über verschiedene TV- und Streaminganbieter übertragen.

In Bosnien und Herzegowina ist die Partie demnach bei Arena Sport 1 und Arena Sport Premium 1 zu sehen. In Kroatien erfolgt die Übertragung über HRT 2 sowie den Streamingdienst HRTi. In Serbien sind RTS 1 und Arena 1 Premium als Übertragungspartner angeführt. Auch in Kosovo, Nordmazedonien und weiteren Ländern der Region wird das Spiel laut Übersicht über Arena 1 Premium sowie weitere Arena-Sport-Kanäle ausgestrahlt.

Im DACH-Raum wird das Spiel nach aktuellem Stand unter anderem in Österreich bei ORF eins sowie über ORF ON, in Deutschland bei Das Erste sowie MagentaTV und in der Schweiz bei SRF zwei gezeigt.

Damit ist das WM-Auftaktspiel in der Region über eine breite Mischung aus öffentlich-rechtlichen Sendern, Pay-TV-Angeboten und Streamingdiensten verfügbar.

Stimmung in Toronto

Doch nicht nur vor den Fernsehgeräten, auch im Stadion selbst ist die Stimmung bereits vor dem Anpfiff außergewöhnlich. Schätzungen zufolge könnten Zehntausende Fans aus Bosnien und Herzegowina auf den Rängen des BMO Field Platz nehmen – eine Kulisse, wie sie ein WM-Gastgeber kaum eindrucksvoller erleben könnte. Die Mannschaft von Teamchef Sergej Barbarez dürfte damit in Toronto nahezu Heimatbedingungen vorfinden und sich auf die lautstarke Unterstützung von Millionen Fans vor den Bildschirmen verlassen können.

Zwölf Jahre nach dem historischen Debüt bei der WM 2014 in Brasilien, als sich die Auswahl unter Safet Susic für das Turnier qualifiziert hatte, kehrt Bosnien und Herzegowina auf die größte Fußballbühne der Welt zurück. Die enorme Resonanz rund um das Duell gegen Kanada unterstreicht, dass der Auftritt der Zmajevi zu den zentralen Storylines in der Anfangsphase dieses Turniers zählen wird.