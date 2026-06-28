Auto rast in Menschengruppe – Fünf Verletzte in London (VIDEO)

Samstagnachmittag in London: Ein Auto rast in eine Menschengruppe – und der Fahrer flieht. Die Ermittler stehen vor offenen Fragen.

In London-Ealing, einem Stadtteil im Westen der britischen Hauptstadt, ist es am Samstagnachmittag zu einem folgenschweren Vorfall gekommen: Ein Auto fuhr in eine Gruppe von Fußgängern, fünf Menschen wurden dabei verletzt. Festgenommen wurde ein 34-jähriger Mann somalischer Herkunft mit britischer Staatsbürgerschaft – der Vorwurf: Mordversuch.

Die Einsatzkräfte wurden um 14:29 Uhr zum Ealing Broadway gerufen. Zwei der Verletzten konnten noch vor Ort behandelt werden, drei weitere mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Nach aktuellem Stand befinden sich alle Betroffenen außer Lebensgefahr, keine der Verletzungen gilt als lebensverändernd.

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Three people have been taken to hospital after a car struck pedestrians in Ealing Broadway this afternoon. The collision happened outside Marks & Spencer on The Broadway at around 2.30pm. The London Ambulance Service treated three people at the scene and took one to a major… pic.twitter.com/b6DpPLPfBo — UB1UB2 West London (Southall) (@UB1UB2) June 27, 2026

Flucht & Festnahme

Der Fahrer hielt nach dem Zusammenstoß nicht an, sondern setzte seine Fahrt fort. Beamte der Metropolitan Police stoppten ihn kurz darauf im nahegelegenen Grange Park und nahmen ihn fest. Neben dem Verdacht auf Mordversuch wird ihm auch gefährliches Fahren zur Last gelegt.

Ein Sprecher der Metropolitan Police erklärte: „Das beteiligte Fahrzeug hielt an der Unfallstelle nicht an, wurde jedoch kurze Zeit später im nahegelegenen Grange Park gestoppt. Der Fahrer, ein 34-jähriger Mann somalischer Herkunft mit britischer Staatsbürgerschaft, wurde wegen gefährlichen Fahrens und Mordversuchs festgenommen.“

Ealing Broadway

More info on this afternoon's incident.

The Met Police said that the car involved, was driven by a 34-year-old Somalia-born British man, who was arrested on suspicion of dangerous driving and attempted murder. pic.twitter.com/xM3fCFXcdQ — Walking Marky (@CitizenUddin) June 27, 2026

Kein Terrorismusverdacht

Die Polizei betont, dass der Vorfall nicht als Terrorismus eingestuft wird – wenngleich die örtlichen Beamten im Zuge der ersten Ermittlungen vorsorglich Kontakt mit der Counter Terrorism Policing London aufgenommen hatten. Zur Frage des Motivs halten die Ermittler alle Möglichkeiten offen.