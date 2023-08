Balkan-Genetik: Die Wahrheit über die Slawen enthüllt!

In einer umfassenden Studie zum genetischen Erbe des Balkans, geleitet von Dr. Karles Lalueza Foks, wurden mehr als 200 Proben aus verschiedenen Ländern des Balkans untersucht. Die Studie enthüllt überraschende Erkenntnisse über die genetische Kontinuität der Balkanbewohner und die Herkunft der Slawen.



Eine internationale Forschungsgruppe unter der Leitung von Dr. Karles Lalueza Foks, Professor am Institut für Evolutionsbiologie in Barcelona und Direktor des Naturhistorischen Museums in Barcelona, hat eine umfassende Studie zum genetischen Erbe des Balkans durchgeführt. Über 200 Proben aus Kroatien, Nordmazedonien, Albanien, Griechenland und Serbien wurden gesammelt und analysiert.

Vielfältige Bevölkerungsgeschichte auf dem Balkan

Ein allgemeines Bild der Bevölkerung auf dem Balkan in den letzten 3.000 Jahren wurde erhalten. Es gab viele Überraschungen“, sagte Dr. Foks. Eine dieser Überraschungen war der Fund einer Person aus Ostafrika, die in Viminacium, Serbien, begraben wurde. Die Forscher arbeiten derzeit daran, die genaue Herkunft dieser Person zu bestimmen.

Slawische Besiedlung nach dem Römischen Reich

Die Studie untersuchte die genetische Kontinuität der Balkanbewohner von der Bronzezeit über die Eisenzeit bis zum Römischen Reich. Dabei wurde festgestellt, dass es bis zum Untergang des Römischen Reiches auf dem Balkan kein slawisches Genom gab. Dies deutet darauf hin, dass die Slawen erst nach dem Untergang des Römischen Reiches den Balkan besiedelt haben.

Ursprung der autochthonen Balkanbewohner

„Aber wir hatten eine Komponente des autochthonen Balkangenoms, von der Bevölkerung, die diese Gebiete besiedelte“, erklärte Dr. Miodrag Grbic von der University of Western Ontario und Gastprofessor an der Fakultät für Biologie in Belgrad. Die Identität dieser autochthonen Balkanbewohner ist jedoch noch unbekannt.

Einblick in die Entstehung der Slawen

Die Forscher fanden auch Hinweise auf die Herkunft der Slawen aus dem Gebiet des heutigen Polen und der Ukraine. „Wir können immer noch nicht genau bestimmen, woher sie kamen“, sagte Dr. Foks.

Genetische Vergleiche mit der Geschichte

Die Studie umfasste auch die moderne serbische Bevölkerung und lieferte interessante Ergebnisse. „Es wurde eine repräsentative Probe aus allen Gebieten gesammelt, in denen die serbische Bevölkerung lebt, und dann konnten wir vergleichen, wie der Zustand der modernen serbischen Bevölkerung im Vergleich zur genetischen Geschichte, die in der DNA aufgezeichnet ist, ist“, erklärte Dr. Grbic.

Die Studie kam zu dem Schluss, dass es kaum genetische Unterschiede zwischen den Völkern des ehemaligen Jugoslawiens, einschließlich der Serben, Kroaten, Montenegriner und Mazedonier, gibt. Dies unterstreicht erneut, dass Biologie und Genetik keine kulturellen oder ähnlichen Unterschiede kennen.