Banja Luka: Krankenhaus-Evakuierung nach Bombendrohungen

Nach den Bombendrohungen in Belgrad und Sarajevo Mitte Mai hat es jetzt auch Banja Luka getroffen.

Am Donnerstagmorgen erhielten alle offiziellen E-Mailadressen des Universitätsklinikum Banja Luka (University Clinical Centre of the Republic Srpska) eine Bombendrohung.

Das Innenministerium wurde daraufhin informiert. Alle Patienten und Mitarbeiter wurden umgehend evakuiert. Die zustände Behörde durchsuchte das Krankenhaus, sowie das umliegende Gelände – konnte allerdings nicht fündig werden.

Direktor verurteilt die Tat

Vlado Đajić, Direktor des Universitätsklinikums, verurteilt via Instagram die Tat: “Wir verurteilen die Tatsache, dass Gesundheitseinrichtungen, medizinisches Personal und die am stärksten gefährdete Gruppe von Bürgern zum Ziel solcher Aktionen geworden sind, die Gefühle der Unsicherheit und Angst hervorrufen.”

