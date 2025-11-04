Bei Busreise verschwunden: 75-Jähriger löst Großeinsatz aus – dann die Wende

Ein verschwundener Senior, ein aufziehendes Unwetter und ein vorzeitig abfahrender Bus – im Burgenland sorgte ein 75-jähriger Wiener für stundenlange Aufregung.

Der Ausflug ins Burgenland endete für eine Reisegruppe mit bangen Stunden. Wegen aufziehenden Unwetters beschloss man, die Rückreise vorzuziehen – doch einer der 45 Teilnehmer war nicht auffindbar. Nach intensiver Suche konnte schließlich Entwarnung gegeben werden.

Was als entspannter Tagesausflug geplant war, entwickelte sich zu einem unerwarteten Nervenkitzel. Eine gemischte Gruppe von Ausflüglern hatte sich auf den Weg nach Klostermarienberg gemacht, um dort die ländliche Atmosphäre zu genießen. Der für seine herbstlichen Kastanienfeste bekannte 330-Einwohner-Ort war das Ziel der Reisegesellschaft, die zur Mittagszeit mit einem Bus aus Eisenstadt eintraf. Die Stimmung war ausgelassen, als die Gruppe im Ort ankam, wo man einen gemütlichen Nachmittag verbringen wollte.

Die Ausflügler verteilten sich im Ort, mit der Vereinbarung, um 18 Uhr die Heimreise anzutreten. Doch das Wetter machte einen Strich durch die Rechnung – dunkle Wolken zogen auf und verdüsterten den Himmel. Die Entscheidung fiel schnell: Die Abfahrt wurde um zwei Stunden vorverlegt. „Unser Lenker machte einen Rundruf“, berichten Mitreisende. Der Busfahrer erreichte alle Teilnehmer – mit einer Ausnahme: Rainer H. aus Wien-Margareten nahm nicht ab.

Großangelegte Suche

Da der 75-jährige Wiener bereits seit geraumer Zeit von niemandem aus der Gruppe gesehen worden war, setzte der Fahrer einen Notruf ab und meldete den Senior als vermisst. Mit einer detaillierten Personenbeschreibung – 170 Zentimeter groß, kräftige Statur, kurzes graues Haar und grüne Jacke – begannen die Einsatzkräfte ihre Suche. Parallel dazu versuchte man wiederholt, den Pensionisten telefonisch zu erreichen, jedoch ohne Erfolg. Das einzige Signal kam vom Mobiltelefon selbst, das in den Funkmasten in Unterloisdorf eingeloggt war. Trotz intensiver Suche im Umkreis von zwei Kilometern blieb der Mann unauffindbar.

Überraschende Auflösung

Die Polizei weitete die Suchmaßnahmen aus, während Beamte in Wien mehrfach die Wohnadresse des Vermissten aufsuchten. Der 75-Jährige, der den Ausflug über ein Wiener Reisebüro gebucht hatte, blieb zunächst verschwunden. Auch Nachfragen bei Taxiunternehmen und Krankenhäusern in Oberpullendorf und Oberwart brachten keine Ergebnisse. Inmitten der laufenden Suchaktion, an der sich auch die Feuerwehr und der Polizeihubschrauber Libelle Bravo beteiligten, kam kurz vor 21 Uhr die erlösende Nachricht: „Ich bin daheim, mir geht es gut“, meldete sich der 75-Jährige, nachdem er den Hinweiszettel der Polizei an seiner Wohnungstür entdeckt hatte.

H. hatte selbständig die Bahn für seine Rückreise nach Wien genommen – vermutlich um sich Stress zu ersparen.