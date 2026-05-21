Beliebtes Möbelhaus schließt Standorte in Wien und Linz

Millionenschulden, Filialschließungen, Jobverluste – Interio kämpft ums Überleben. Wie es mit der Möbelkette weitergeht, entscheidet sich jetzt.

Bereits im Jahr 2024 war die Möbelkette in die Insolvenz gerutscht und hatte zeitweise keine Gehälter mehr auszahlen können. Nun steht das Unternehmen erneut vor denselben Schwierigkeiten – und dennoch gilt das Kapitel als noch nicht abgeschlossen. Der laufende Geschäftsbetrieb wird in der Zwischenzeit aufrechterhalten.

Die Weiterführung des Unternehmens decke derzeit die anfallenden Kosten, vollziehe sich jedoch unter schwierigen Bedingungen. Die bisher erwirtschafteten Umsätze blieben zwar hinter den Planwerten zurück, doch durch bereits eingeleitete Einsparungsmaßnahmen sei eine kostendeckende Fortführung zum gegenwärtigen Zeitpunkt gesichert.

Millionen-Forderungen geprüft

Zwei Monate nach der Insolvenzanmeldung fand am Donnerstag die Prüfungstagsatzung am Landesgericht Wiener Neustadt statt. Wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV, Gläubigerschutzverband) berichtet, wurden gegen die Magazin 07 Möbel und Einrichtungen VertriebsgmbH, die unter dem Firmennamen „Interio“ bekannt ist, bislang Forderungen in Höhe von 6,17 Millionen Euro von insgesamt 158 Gläubigern angemeldet. Davon hat die Insolvenzverwalterin bereits 3,43 Millionen Euro anerkannt, während 2,74 Millionen Euro noch einer näheren Prüfung bedürfen.

Im Rahmen der Restrukturierung werden mehrere Standorte angepasst oder geschlossen. Die Filialen in Wien-Mariahilf sowie in Linz werden einvernehmlich mit Anfang Juli 2026 aufgegeben, für den Standort Graz ist derzeit ein Räumungsverfahren anhängig. Gleichzeitig wird das Zentrallager in Traiskirchen strukturell umgebaut, um die laufenden Fixkosten spürbar zu senken.

Zum Zeitpunkt der Insolvenzeröffnung beschäftigte das Unternehmen 37 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Vor der ersten Insolvenz Anfang 2024 waren es noch rund 78 Beschäftigte gewesen. Infolge der bevorstehenden Schließungen in Wien und Linz werden voraussichtlich zehn Dienstverhältnisse aufgelöst werden müssen.

Sanierungsplan vorgelegt

Neben der operativen Sanierung werden weitere Schritte zur Verbesserung der wirtschaftlichen Lage geprüft. Im Fokus stehen dabei insbesondere die Geltendmachung von Anfechtungsansprüchen sowie die Analyse von Forderungen und Zahlungsflüssen innerhalb der Unternehmensgruppe.

Den Gläubigern bietet Interio derzeit den Abschluss eines Sanierungsplans mit einer Quote von 20 Prozent an, zahlbar binnen zwei Jahren nach Annahme des Plans. Das erklärte Ziel bleibt es, im Rahmen des Sanierungsverfahrens eine tragfähige Lösung zur Unternehmensfortführung zu erarbeiten und den Gläubigern eine bestmögliche Befriedigungsquote zu sichern.