Bombendrohungen an sieben Wiener Schulen lösen Großeinsatz aus

In der österreichischen Hauptstadt Wien hat die Polizei am Mittwoch mit einem Großeinsatz auf mehrere Bombendrohungen reagiert, die in diversen Schulen eingegangen sind. Die betroffenen Bildungseinrichtungen wurden umgehend evakuiert und durchsucht.

Suche nach Sprengstoff

Im Zuge der Ermittlungen sind speziell ausgebildete Beamte mit Diensthunden im Einsatz, die auf die Detektion von Sprengstoff spezialisiert sind. Sie durchkämmen systematisch die betroffenen Schulgebäude, um mögliche Gefahrenquellen auszuschließen.

Zum Schutz der laufenden Ermittlungen und der betroffenen Schulgemeinschaften hat die Polizei bisher keine genaueren Angaben zu den betroffenen Schulen gemacht. Diese Vorgehensweise soll dazu dienen, den Einsatz nicht zu gefährden und die Sicherheit aller Beteiligten zu gewährleisten.

Die Polizei arbeitet mit Hochdruck daran, die Situation zu klären und die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler sowie des Lehrpersonals zu gewährleisten. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, um die Verantwortlichen für die Bombendrohungen ausfindig zu machen und zur Rechenschaft zu ziehen.

Die Wiener Polizei wird die Öffentlichkeit über den Fortgang der Ermittlungen auf dem Laufenden halten. Bis dahin ist die Geduld und das Verständnis aller Beteiligten gefragt, während die Behörden ihre Arbeit zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit fortsetzen.