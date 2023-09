David Alaba: Gerüchte um einen möglichen Transfer zu Saudi-Verein Al-Ittihad

Inmitten von Gerüchten um einen möglichen Transfer zu Al-Ittihad aus Saudi-Arabien hat David Alaba, Österreichs Fußballstar und Verteidiger von Real Madrid, sich dazu entschieden, seine Fußballschuhe weiterhin auf europäischem Boden zu schnüren. Nach dem enttäuschenden 1:1 gegen Moldau, äußerte er sich zu den Spekulationen und betonte seine Loyalität zu seinem aktuellen Club.

Die Gerüchteküche kochte über, als das Transferfenster in Saudi-Arabien am Donnerstag endete. Al-Ittihad, auf der Suche nach einem neuen Innenverteidiger, hatte seine Fühler nach Alaba ausgestreckt. Spanische Medien berichteten von einem Angebot an Real Madrid in Höhe von 40 Millionen Euro für den ÖFB-Star. Zudem sei der saudische Verein bereit gewesen, dem 31-Jährigen ein Jahresgehalt von 25 Millionen Euro zu bieten.

Doch Alaba bleibt standhaft. In einem Statement sagte er: „Darüber habe ich mir überhaupt keine Gedanken gemacht. Ich bin bei Real, fühle mich sehr wohl und habe noch viel vor“. Seine Worte unterstrichen seine Entschlossenheit, bei Real Madrid zu bleiben und seine Karriere dort fortzusetzen.

Neben den Transfergerüchten äußerte sich Alaba auch zu der Leistung des ÖFB-Teams gegen Moldau. „Wenn man sich die zweite Halbzeit anschaut, dann haben wir genau das Gesicht gezeigt, dass man von uns gewohnt ist. Wir haben Charakter und Mut gezeigt, haben den Ball mit Tempo laufen lassen, wie wir uns das vorstellen. Wir können Positives mitnehmen, und das Negative gehört dazu“, analysierte der Abwehrchef.

Für Alaba war die erste Halbzeit des Spiels gegen Moldau ein Weckruf. Von der Ersatzbank aus sah er, wie das Team die Intensität vermissen ließ und ein frühes Gegentor kassierte. „Wir haben die Intensität nicht auf den Platz gebracht. Und dann bekommst du auch noch so ein blödes, frühes Gegentor. Dann fehlt dir vielleicht das Selbstvertrauen“, reflektierte er.

Trotzdem bleibt Alaba optimistisch und ist bereit, die Herausforderungen anzunehmen. „Das gehört auch zu unseren Aufgaben. Wir bringen Sicherheit und auch Mut mit, eine meiner Stärken ist, dass ich meine Mitspieler mitziehe“, betonte er.