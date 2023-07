Einwohner verunsichert: Schlangenplage in dieser beliebten Urlaubsstadt

Rom – ein lieb gewonnenes Urlaubsziel vieler Österreicher, das mit seiner 3.000 Jahre alten Geschichte, der Kunst und dem guten Essen verzaubert. Doch seit April ist ein Besuch in der italienischen Hauptstadt mit einer kleinen Fußnote verbunden. Die kosmopolitische Großstadt wird von ungewöhnlichen Besuchern heimgesucht – Schlangen.

Laut Online-Medium „Roma Today“ handelt es sich wohl um keinen gewöhnlichen Zustand. Tatsächlich wurde in den letzten Wochen eine ungewöhnlich hohe Anzahl an Schlangen gesichtet, mehr als 60 Mal, meistens handelte es sich um harmlose Arten, wie etwa die Ringelnatter. „Auch wenn Verbände und Experten bei mehr als 60 Schlangensichtungen in den letzten Wochen feststellen konnten, dass es sich um eine harmlose Art, wie etwa die Ringelnatter handelt, spüre man die Sorge und auch Angst der Bevölkerung“, bestätigen Verbände und Experten.

Es ist daher nicht verwunderlich, dass viele Menschen verängstigt sind und sich fragen, an wen sie sich in dieser Situation wenden sollen. Valentina Coppola ist Leiterin des Vereins „Earth“ und versucht den Verängstigten mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, bemerkte allerdings auch, dass viele Menschen gar nicht wüssten, an wen sich sich nun wenden sollen.

In Italien leben insgesamt rund 17 Schlangen-Arten, von denen etwa sechs giftig sind. Rom hatte bereits mit Wildschweinen zu kämpfen, die Schlangen sind jedoch eine neue Herausforderung für die Einwohner und Behörden der Stadt.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Situation weiterentwickelt und welche Maßnahmen ergriffen werden, um die Bevölkerung zu beruhigen und das natürliche Gleichgewicht zu wahren.