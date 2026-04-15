Europäische Integration: Hoher Repräsentant für Bosnien trifft Van der Bellen

Van der Bellen in Sarajevo: Österreichs Präsident sendet ein klares Signal – und richtet dabei ungewohnt direkte Worte an die politischen Akteure.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen absolviert von Dienstag bis Donnerstag seinen ersten offiziellen Besuch in Bosnien und Herzegowina. Dort wurde ihm und Österreich für das Engagement in dem Land gedankt. Der Hohe Repräsentant für Bosnien und Herzegowina, Christian Schmid, nutzte die Gelegenheit, um auf die aktuelle Lage einzugehen. Dabei machte er deutlich, dass die europäische Integration keine Zeit mehr verlieren dürfe. „Ich konnte ihm nicht erklären, wie es sein kann, dass ein Land, das über eine Milliarde Euro für Entwicklung zur Verfügung hat, nicht in der Lage ist, über dieses Geld zu verfügen“, sagte er.

Klare Verantwortung

Zugleich betonte er, dass die Verantwortung nun bei den politischen Akteuren in Bosnien und Herzegowina liege – und nicht bei der internationalen Gemeinschaft. Diese könne allenfalls begleiten, nicht aber entscheiden. „Die Entscheidung liegt in den Händen der Wählerinnen und Wähler in Bosnien und Herzegowina und ihrer Politiker“, so Van der Bellen.

Er schloss mit einem klaren Bekenntnis: Bosnien und Herzegowina müsse künftig Teil der europäischen Integration sein – und Wien werde sich weiterhin dafür einsetzen.