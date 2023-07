Explosive Diabetes-Zahlen bis 2050 – globale Gesundheit gefährdet!

Ein alarmierender Trend zeichnet sich ab. Bis zur Mitte dieses Jahrhunderts soll die Zahl der an Diabetes erkrankten Menschen weltweit auf über eine Milliarde ansteigen. Dies geht primär aus einer kürzlich veröffentlichten wissenschaftlichen Studie hervor. Sie warnt eindringlich vor den Auswirkungen dieser Entwicklung auf die globale Gesundheit.

Die Untersuchung, publiziert im renommierten Lancet-Journal für Diabetes und Endokrinologie, prognostiziert einen „aggressiven Anstieg“ der Diabetes-Erkrankungen in allen Ländern und Altersgruppen. Demnach wird die Zahl der derzeit rund 529 Millionen Betroffenen bis 2050 auf etwa 1,3 Milliarden anwachsen. Um das in Relation zu setzen: Die Weltbevölkerung soll bis zur Mitte des Jahrhunderts auf 8,7 Milliarden Menschen angestiegen sein.

Unter Berücksichtigung dieser Zahlen ergibt sich daher ein besorgniserregendes Bild. Sollten sich die Prognosen bewahrheiten, so wird im Jahr 2050 folglich nahezu jeder siebte Mensch an Diabetes leiden. Das entspricht einem Anteil von 13,4 Prozent der Weltbevölkerung. Dabei wird kein Land der Welt einen Rückgang der Erkrankungen verzeichnen können.

Dr. Shivani Agarwal vom renommierten Albert Einstein College of Medicine in New York (USA) betont die Tragweite dieser Entwicklung: „Diabetes bleibt eine der größten Bedrohungen für die öffentliche Gesundheit unserer Zeit und wird in den kommenden Jahrzehnten in jedem Land, jeder Alters- und Geschlechtsgruppe aggressiv ansteigen.“

Angesichts alarmierender Prognosen sind verstärkte Anstrengungen von politischen Entscheidungsträgern und der Gesellschaft unerlässlich. Letzlich spielen Präventionsmaßnahmen, Forschung und Aufklärung eine entscheidende Rolle. Ziel ist es, den Anstieg von Diabetes zu stoppen und die gesundheitliche Zukunft der Weltbevölkerung zu sichern.