In einer dramatischen Rettungsaktion am 10. Jänner in Korneuburg, eilte die Freiwillige Feuerwehr einer besorgten Mutter zu Hilfe. Ihr Kind steckte unter der Küchenzeile fest und konnte sich aus eigener Kraft nicht befreien.

Die Florianis der Stadt Korneuburg wurden am Mittwoch zu einem ungewöhnlichen Notfall gerufen. Ein Kind im Volksschulalter hatte sich unter der Küchenzeile verfangen und konnte sich nicht selbst befreien. Die Einsatzkräfte trafen auf eine verzweifelte Mutter und ein in Not geratenes Kind, das glücklicherweise unverletzt und in der Lage war, zu atmen und zu kommunizieren.

Mit Akkuspreizer Kasten angehoben

Die Florianis gingen methodisch vor, um das Kind sicher aus seiner misslichen Lage zu befreien. Zunächst wurde der betroffene Küchenkasten komplett ausgeräumt. Mit einem Akkuspreizer hoben die Einsatzkräfte den Kasten an, während Holzklötze zur Stabilisierung verwendet wurden. Dank dieser koordinierten Aktion gelang es, das Kind unversehrt zu befreien und der Mutter wieder in die Arme zu legen.

Die Erleichterung bei der Mutter war groß und die Aktion zeigte einmal mehr die Wichtigkeit der Arbeit der Feuerwehr. „Es sind diese Momente, die die Wichtigkeit zeigen, wie das beherzte Handeln der Feuerwehr nicht nur Leben rettet, sondern auch das Vertrauen in der Gemeinschaft stärkt“, so eine Aussendung der Feuerwehr Stadt-Korneuburg.