Finger weg vom Wespennest – es drohen bis zu 50.000 Euro Strafe

Ein Wespennest am Balkon – und schon droht mehr als ein Stich: In Deutschland und Österreich kann das falsche Vorgehen teuer enden.

Wer ein Wespennest am Balkon oder unter dem Dach entdeckt, greift oft reflexartig zur Spraydose – und setzt sich damit gleich zwei Risiken aus: gefährlichen Stichen und empfindlichen Geldstrafen. In Deutschland können bei schwerwiegenden Verstößen Bußgelder von bis zu 50.000 Euro verhängt werden. In Österreich richtet sich die Rechtslage nach dem jeweiligen Bundesland sowie nach der betroffenen Wespenart.

Das deutsche Naturschutzrecht verbietet es, wild lebende Tiere ohne triftigen Grund zu fangen, zu verletzen oder zu töten. Dasselbe gilt für ihre Nester. Für besonders streng geschützte Arten wie Europäische Hornissen, Hummeln und Wildbienen gilt zusätzlich, dass ihre Nester grundsätzlich nur mit ausdrücklicher Genehmigung der zuständigen Naturschutzbehörde entfernt oder an einen anderen Ort verbracht werden dürfen.

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Rechtslage Österreich

In Österreich liegt der Naturschutz in der Zuständigkeit der Bundesländer, weshalb es keine bundesweit einheitliche Regelung gibt. In Niederösterreich stehen freilebende Tiere – Wespen und Hornissen eingeschlossen – unter allgemeinem Schutz: Sie dürfen weder mutwillig verfolgt noch verletzt oder getötet werden, und ihre Nist- sowie Brutstätten sollen möglichst unangetastet bleiben. In der Steiermark gelten heimische Echte Wespen und die Europäische Hornisse als geschützte Tierarten, wobei für Vorkommen in Gebäuden und Hausgärten Ausnahmen vorgesehen sind, sodass nicht jedes Nest automatisch unter strengem Schutz steht.

Die möglichen Strafen variieren erheblich: In Niederösterreich sind Bußgelder von bis zu 14.500 Euro möglich, in der Steiermark bis zu 30.000 Euro. In Wien können Verstöße gegen Naturschutzbestimmungen mit bis zu 21.000 Euro geahndet werden, im Wiederholungsfall sogar mit bis zu 35.000 Euro.

Eingriff erlaubt?

Eine Entfernung des Nestes kann dann gerechtfertigt sein, wenn eine konkrete Gefährdung vorliegt – etwa wenn sich das Nest unmittelbar neben einem Hauseingang befindet, in einem Kinderzimmer oder in der Nähe eines Kindergartens, oder wenn bei betroffenen Personen eine schwere Insektengiftallergie bekannt ist. Auch in solchen Fällen sollte niemand eigenmächtig handeln. Zunächst empfiehlt es sich, einen Fachbetrieb hinzuzuziehen, der die Wespenart bestimmt und prüft, ob eine Umsiedlung in Frage kommt.

Die Feuerwehr ist für Wespennester auf privatem Grund in der Regel nicht zuständig und rückt üblicherweise nur bei unmittelbarer Gefahr in öffentlichen Einrichtungen wie Schulen, Kindergärten, Krankenhäusern oder Pflegeheimen aus. Das Einflugloch des Nestes sollte keinesfalls verschlossen werden. Auch der Einsatz von Feuer, Wasser, Bauschaum oder Insektiziden ist gefährlich, da er die Tiere aufschreckt und aggressiv machen kann.

Wespenvölker sind von Natur aus auf eine einzige Saison ausgelegt: Im Herbst sterben Arbeiterinnen und Männchen ab, und das verlassene Nest wird im darauffolgenden Jahr in der Regel nicht erneut bezogen.

Wer ein Nest entdeckt, sollte ausreichend Abstand halten und sich an einen Fachbetrieb oder die zuständige Behörde wenden.