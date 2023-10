Gratis Klimaticket in 2024: so können Sie ganz Österreich bereisen

Ab 2024 dürfen sich einige Österreicher auf ein besonderes Geschenk freuen: ein Klimaticket, das ein Jahr lang freie Fahrt in öffentlichen Verkehrsmitteln ermöglicht. Im Wert von 1095 Euro.

Das Klimaticket ist eine Jahreskarte, die fast alle öffentlichen Verkehrsmittel in Österreich abdeckt. Für einen Preis von drei Euro pro Tag, also insgesamt 1095 Euro pro Jahr, können die Inhaber dieser Karte die Reize der Alpenrepublik entdecken. Für Menschen mit Behinderung sowie für Reisende unter 25 und über 65 Jahren beträgt der Preis 821 Euro.

Geschenk

Alle die das 18. Lebensjahr erreicht haben, sollen nun ab kommendem Jahr ein kostenloses Klimaticket geschenkt bekommen. Ab dann haben junge Erwachsene drei Jahre Zeit, diese Karte kostenlos in Anspruch zu nehmen. Derzeit sind 262.700 Menschen stolze Besitzer eines Klimatickets. 54 Prozent davon nutzen das Klimaticket Classic, 33 Prozent das Klimaticket Jugend und zwölf Prozent das Klimaticket Senior. Darüber hinaus sind auch regionale Klimatickets verfügbar.

Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne) kommentiert: „Mit dem kostenlosen Klimaticket schenken wir den jungen Menschen ein kleines Stück Freiheit. Das passiert in einer Lebensphase, in der allerhand Entscheidungen anstehen und in der auch das Mobilitätsverhalten geprägt wird.“

Minimiertes Unfallrisiko

Auch der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) begrüßt diese Initiative. Christian Gratzer, Sprecher des VCÖ, sieht darin einen starken Anreiz für die Jugendlichen, häufiger auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen: „Damit wird ein starker Anreiz gesetzt, häufiger mit den öffentlichen Verkehrsmitteln statt mit dem Auto oder Moped zu fahren. So sind die Jugendlichen umweltverträglicher und auch viel sicherer mobil. Denn das Unfallrisiko ist mit Auto oder Moped um ein Vielfaches höher.“

Neben dem nationalen Klimaticket können 18-Jährige auch auf europäischer Ebene von kostenlosen Interrail-Tickets profitieren. Im Rahmen des Programms „DiscoverEU“ werden 36.000 Gratis-Fahrscheine verlost. Die Gewinner können zwischen dem 1. März 2024 und dem 31. Mai 2025 bis zu 30 Tage lang durch Europa reisen.