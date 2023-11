Große Veränderungen in Zagreb: Oberstadt verliert den Advent

Die Weihnachtsmärkte in Zagreb ziehen um! Aufgrund von Baustellen in der Oberstadt hat die Stadtverwaltung entschieden, die beliebten Adventsveranstaltungen an alternative Standorte zu verlegen. Die neuen Standorte umfassen den östlichen Teil des Ban-Josip-Jelačić-Platzes, die Fußgängerzone der Masaryk-Straße und die Alte Vlaška-Straße.

In diesem Jahr werden die Weihnachtsmärkte in Zagreb eine neue Heimat finden. Die Stadtverwaltung hat beschlossen, die beliebten Adventsveranstaltungen, die traditionell in der Oberstadt stattfinden, an alternative Standorte zu verlegen. Der Grund für diese Entscheidung sind umfangreiche Baustellen in der Oberstadt, insbesondere auf der Strossmayer-Promenade und dem Gradec-Platz.

Die neuen Standorte für die Weihnachtsmärkte sind sorgfältig ausgewählt worden. Der östliche Teil des Ban-Josip-Jelačić-Platzes, insbesondere der Bereich um den Manduševac-Brunnen, wird einer der neuen Standorte sein. Hier können zwischen zehn und 25 Hütten für Gastronomie und höchstens drei für den saisonalen Verkauf aufgestellt werden.

Die Fußgängerzone der Masaryk-Straße wird ebenfalls als neuer Standort dienen. Hier werden die Inhalte, die ursprünglich im östlichen Teil der Strossmayer-Promenade unterhalb des Oberstadt-Gymnasiums geplant waren, untergebracht. An diesem Standort können zwischen sechs und 12 Hütten für Essen und Trinken und maximal drei für andere Inhalte aufgestellt werden.

Die dritte Alternative ist die Alte Vlaška-Straße. Hier werden die Hütten, die ursprünglich für den westlichen Teil der Oberstadt-Promenade vorgesehen waren, aufgestellt. Dieser Standort kann zwischen fünf und 20 Hütten für Gastronomen und höchstens fünf für den saisonalen Verkauf aufnehmen.

Der Advent in Zagreb beginnt offiziell am 2. Dezember und dauert bis zum 7. Januar 2024. Alle Standorte können jedoch bereits einige Tage vor der offiziellen Eröffnung in Betrieb genommen werden. Dies wird als Aufwärmphase bezeichnet, die vom 29. November bis zum 2. Dezember dauert, um den Gastronomen die Möglichkeit zu geben, sich einzuarbeiten. Danach beginnt die ernsthafte Arbeit und die Weihnachtsmärkte in Zagreb sind bereit, ihre Besucher zu empfangen.