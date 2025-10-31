Inflation bei 4 Prozent: Österreicher zahlen weiter drauf

Die Inflation in Österreich verharrt auch im Oktober 2025 auf einem beträchtlichen Niveau. Laut vorläufiger Berechnungen der Statistik Austria beträgt die Teuerungsrate weiterhin 4,0 Prozent und bleibt damit unverändert gegenüber dem Vormonat September.

Besonders die Energiekosten verzeichnen einen markanten Anstieg. Mit einer Preissteigerung von 9,7 Prozent übertrafen sie den September-Wert von 8,1 Prozent deutlich. Die Statistik Austria verzeichnete vor allem bei den Strom- und Gaspreisen erhebliche Verteuerungen im Jahresvergleich.

Der Dienstleistungssektor bleibt wie in den vergangenen Monaten der Hauptfaktor für die anhaltende Teuerung. In diesem Bereich stiegen die Preise um 4,6 Prozent, was einen minimalen Rückgang gegenüber den 4,7 Prozent im September darstellt.

Preisveränderungen im Detail

Bei Industriegütern hat sich die Inflationsrate leicht entspannt und ging von 1,4 auf 1,3 Prozent zurück. Demgegenüber verteuerten sich Nahrungsmittel, alkoholische Getränke und Tabakwaren mit 3,9 Prozent etwas stärker als im Vormonat, als die Preissteigerung in diesem Segment noch 3,8 Prozent betrug.

Die Kerninflation (Inflation ohne Energie und Nahrungsmittel), welche die Preisentwicklung bei Dienstleistungen und Industriegütern zusammenfasst, sank im Oktober geringfügig auf 3,4 Prozent, nachdem sie im September noch bei 3,5 Prozent gelegen hatte.

