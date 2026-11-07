Jala Brat & Buba Corelli in Wien: Teodora als Überraschung, letzte Tickets für heute

Der erste Wien-Abend der GOAT Tour war ein voller Erfolg. Jala Brat & Buba Corelli brachten die Arena Multiversum am Freitag zum Beben. Dazu kam eine echte Überraschung auf der Bühne. Heute Abend folgt Teil zwei. Das Konzert ist eigentlich ausverkauft, allerdings gibt es jetzt ein letztes kleines Ticketkontingent.

Vorprogramm: Pireli und Emirez heizen der Masse ein

Den Auftakt machten zwei Lokalmatadore. Die Wiener Rapper Pireli und Emirez standen zuerst auf der Bühne und heizten der Masse ordentlich ein. Die beiden stehen dabei nicht zum ersten Mal gemeinsam am Mikro, denn sie haben bereits mehrere Songs zusammen veröffentlicht. Damit war die Halle schon auf Betriebstemperatur, bevor die Hauptacts überhaupt kamen.

Jala Brat & Buba Corelli lassen die Halle beben

Danach übernahmen die Main Acts. Jala Brat und Buba Corelli betraten die Bühne und brachten die Halle zum Beben. Die Stimmung war großartig. Für die beiden ist Wien ohnehin ein Heimspiel. Sie stammen zwar aus Sarajevo, ihre Songs laufen aber in Ottakring und Favoriten genauso wie am Balkan. Ende 2024 belegten sie sogar die ersten drei Plätze der YouTube-Charts in Österreich, KOSMO berichtete. Die GOAT Tour führt das Duo laut Veranstalter durch mehr als 20 Städte, alle Hintergründe zur Tour findet ihr hier.

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Special Act: Teodora Džehverović sorgt für die Überraschung

Dann folgte der Moment, mit dem kaum jemand gerechnet hatte. Als Special Act holten die beiden niemand Geringeren als Teodora Džehverović auf die Bühne. Die serbische Sängerin und das Duo aus Sarajevo verbindet nämlich ein gemeinsamer Hit. Der Song „6 ujutru“ erschien 2025 und schaffte es auch in die österreichischen Charts. Ein Auftritt, der zeigt, wie eng die Szene in der Region zusammenhält.

Jala Brat & Buba Corelli in Wien: Letzte Tickets für heute

Heute, am Samstag, 7. November, steigt der zweite Abend in der Arena Multiversum. Dieses Konzert war bereits seit Wochen ausverkauft. Jetzt haben die Veranstalter jedoch ein kleines Ticketkontingent freigegeben. Für alle, die bisher leer ausgegangen sind, ist das also die letzte Chance. Deshalb heißt es schnell sein, denn das Kontingent ist klein. Sind diese Karten weg, ist der Abend endgültig ausverkauft.

Auch heute dürfen sich die Fans auf eine große Show freuen. Außerdem wartet wieder ein Special Act auf das Publikum. Wer es diesmal ist? Lasst euch überraschen.

Alle Infos zum Konzert heute

Datum: Samstag, 7. November 2026

Samstag, 7. November 2026 Einlass & Beginn: Einlass 19 Uhr, Showbeginn 21 Uhr [Zeiten für Samstag bitte bestätigen]

Einlass 19 Uhr, Showbeginn 21 Uhr Ort: Arena Multiversum, Möhringgasse 2-4, 2320 Schwechat

Arena Multiversum, Möhringgasse 2-4, 2320 Schwechat Anreise: Die Halle liegt in Gehweite der S-Bahn-Station Schwechat, vor Ort gibt es eine Parkgarage.

Die Halle liegt in Gehweite der S-Bahn-Station Schwechat, vor Ort gibt es eine Parkgarage. Tickets: Restkontingent nur über tickethead.io, solange der Vorrat reicht

Unser Tipp: Kauft eure Karten nur über den offiziellen Link. Gerade bei ausverkauften Konzerten tauchen auf Social Media schnell gefälschte Angebote auf.