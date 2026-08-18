Kind im Schulbus vergessen: Sechsjährige stirbt bei extremer Hitze

Ein Schulmorgen in Tennessee endet für eine Sechsjährige tödlich – und hinterlässt eine Familie und Behörden mit erschütternden Fragen.

An jenem Morgen hätte es eine kurze, gewöhnliche Fahrt sein sollen – kaum zehn Minuten im Schulbus, dann der Schulalltag. Doch die sechsjährige Winter J. erreichte ihre Grundschule nie. Stunden später wurde das Mädchen leblos in dem Fahrzeug aufgefunden.

Der Vorfall ereignete sich in Cordova, einem Vorort von Memphis im US-Bundesstaat Tennessee. Winters Vater hatte seine Tochter an einem Sammelpunkt nahe einer Kindertagesstätte abgegeben, von wo aus ein Bus die Kinder zur rund zehn Fahrminuten entfernten Schule bringen sollte.

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Stunden eingesperrt

Dass die Sechsjährige an der Schule weder ausgestiegen noch in ihrer Klasse erschienen war, fiel offenbar niemandem auf. Der Bus fuhr anschließend zurück zum Parkplatz bei der Kita. An diesem Tag herrschten extreme Temperaturen – die Hitze stieg auf bis zu 36 Grad im Schatten.

Erst als am Nachmittag, zum Ende des Schultages, erneut Kinder in den Bus einstiegen, wurde das Mädchen leblos entdeckt. Laut Polizeiangaben ging der Notruf um 15.23 Uhr ein – das Kind könnte damit fast acht Stunden in dem Fahrzeug eingesperrt gewesen sein. Rettungskräfte brachten Winter umgehend in ein Krankenhaus, wo jedoch nur noch ihr Tod festgestellt werden konnte.

Winter litt an Autismus und war nach Angaben ihrer Familie nicht in der Lage zu sprechen. Damit fehlte ihr jede Möglichkeit, auf sich aufmerksam zu machen, als sie allein im Bus zurückblieb. „Sie konnte niemandem mitteilen, dass sie noch im Bus war“, sagte ihr Onkel in einem Fernsehinterview, über das die BILD-Zeitung berichtete.

Behördliche Ermittlungen

„Sie starb mit einer Körpertemperatur von 42,8 Grad“, erklärte ihr Vater Bryan J. laut BILD gegenüber dem lokalen Fernsehsender „News Channel 3″ aus Memphis. Die zuständigen Behörden haben inzwischen Ermittlungen aufgenommen, um zu klären, wie das Mädchen übersehen werden konnte. Nach Angaben der Polizei Memphis wurde bislang keine Anklage erhoben.

Das Tennessee Department of Human Services stellte bei einer Sonderinspektion der Kindertagesstätte Kid University am Tag nach Winters Tod mehrere Verstöße gegen die staatlichen Transportvorschriften fest, darunter dass Fahrer und Aufsichtsperson nach eigenen Angaben keinen Kontrollgang durch den Bus machten, keine Fahrzeugkontrolle nach dem Abladen der Kinder erfolgte, das Transportprotokoll nicht korrekt geführt wurde und kein vorgeschriebenes Fahrzeugüberwachungssystem (Alarm) im Bus vorhanden war.

Die Einrichtung „Kid University“, von deren Standort aus die Kinder zur Schule transportiert werden sollten, äußerte sich dem Bericht zufolge zunächst nicht öffentlich zu dem Todesfall. Die Ermittlungen sollen nun Antworten darauf liefern, warum weder beim Aussteigen aus dem Bus noch beim Ausbleiben in der Klasse irgendjemand das Fehlen des Mädchens bemerkt hatte.