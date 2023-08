Klima-Kleber sammeln Spenden für Kinofilm mit Star-Autor

Die Aktivistengruppe „Die Letzte Generation“ plant, in Zusammenarbeit mit dem renommierten österreichischen Autor und Filmemacher Alexander Schiebel, einen Film zu drehen. Durch eine Spendenaktion soll das Projekt finanziert werden.

Die Aktivistengruppe „Die Letzte Generation“ will zusammen mit dem preisgekrönten Autor und Filmemacher Alexander Schiebel einen Film produzieren. Dieser soll die Personen und Motivationen hinter ihrer Bewegung in den Fokus rücken.

Der Film verspricht Antworten auf Fragen wie: „Wer sind die Menschen, die sich so entschlossen engagieren? Was treibt sie an? Was genau wollen sie erreichen? Wie gehen sie vor?“, teilt die Gruppe mit.

Finanzierung

Um dieses Projekt zu finanzieren, wird aktuell fleißig gesammelt und gespendet: Bisher wurden 3.000 Euro der benötigten 18.000 Euro eingesammelt. Die Spendenaktion läuft weiterhin auf den Social-Media-Kanälen der „Letzten Generation„.

Buch geplant

Neben dem Film ist auch ein Buch geplant, das bereits im kommenden Frühjahr erscheinen soll und weitere Einblicke in die Bewegung geben könnte. Der Start des Kinofilms ist für Herbst 2024 angesetzt.