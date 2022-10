KOSMO Umfrageanalyse: Eure Meinungen zum BIH EU-Beitritt

Eure Meinung zählt! Zumindest für KOSMO. Wir haben Euch letzte Woche gefragt, ob Bosnien und Herzegowina der EU beitreten soll. Das sind Eure Antworten! Eine Leserumfrage-Analyse der politischen Art.

Die Europäische Kommission empfiehlt im diesjährigen Erweiterungspaket dem Europäischen Rat das Land Bosnien und Herzegowina den Status als Beitrittskandidat zu gewähren. Damit ist Bosnien und Herzegowina dem EU-Beitritt einen Schritt näher. Eine Reihe an Reformschritten wären noch nötig, um den konkreten Weg des EU-Beitrittes zu gehen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch unklar, ob der Beitrittskandidat diese Reformforderungen erfüllen kann. Es geht dabei um die Stärkung der Demokratie, die Funktionsfähigkeit der staatlichen Institutionen, Rechtsstaatlichkeit, Bekämpfung von Korruption und organisierter Kriminalität, Gewährleistung der Medienfreiheit und Migrationssteuerung.

KOSMO-Umfrage

Wie haben unsere Leser gefragt, was sie vom EU-Beitritt Bosnien und Herzegowinas halten.

Das Ergebnis

Bei unserer Umfrage haben insgesamt 658 Personen über Facebook und Instagram mitgemacht. Ab wann eine Umfrage repräsentativ wirkt, ist meist unterschiedlich. Das liegt teilweise auch an der Größe der Population. Doch in unserem KOSMO-Universum ist diese Umfrage mit der hier erwähnten Teilnehmerzahl mehr als repräsentativ.

KOSMO Grafik

Mehrheit gegen EU-Beitritt

423 Personen, also mehr als die Hälfte der Umfrageteilnehmer ist gegen den EU-Beitritt von Bosnien und Herzegowina. Die Gründe sind ganz unterschiedlich. Gut, dass Ihr uns Eure Gründe in den Kommentaren verraten habt. So schreibt eine Instagram-Userin: “Wenn sie gescheit sind, dann nicht“. Ein Facebook-User meint: “Die werden doch nicht so blöd sein, und zu diesem Sau Haufen dazu gehen“.

KOSMO Grafik

