Lehrerin ermordet: Neue Details bringen überraschende Wendung

Ein Femizid an einer Schule in Oberösterreich und die Umstände, die dahinter stecken, sind erschütternd.

Ein Femizid in Taufkirchen an der Pram im Bezirk Schärding hat am Tag nach der Tat weitere erschreckende Details ans Licht gebracht. Ein 29-jähriger Lehrer soll aus Eifersucht und verschmähter Liebe eine 28-jährige Kollegin in der Schulbibliothek getötet haben – zunächst mit einem Dolch, dann mit einer Schusswaffe.

Den Ermittlungen zufolge stach der Mann der jungen Frau am frühen Freitagnachmittag mehrfach mit einer Art Dolch in den Hals und schoss ihr anschließend dreimal in den Kopf. Die Schusswaffe war legal in seinem Besitz. Nach der Tat flüchtete er mit seinem Fahrzeug und fuhr mit voller Wucht gegen einen Baum.

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„Unmittelbar davor hat er sich noch in den Kopf geschossen“, berichtet Alois Ebner, Sprecher der Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis. Direkte Zeugen von der Tat gebe es keine.

Einseitige Obsession

Während die Ermittler zunächst von einer früheren Liebesbeziehung zwischen den beiden ausgegangen waren, ergaben sich am darauffolgenden Tag neue Erkenntnisse. Demnach soll keine Beziehung zwischen Täter und Opfer bestanden haben. Als mutmaßliches Motiv gilt stattdessen eine einseitige Obsession des 29-Jährigen.

„Auslöser der Tat dürfte mutmaßlich gewesen sein, dass die junge Frau seit Kurzem einen Freund gehabt hatte“, heißt es von Alois Ebner.

Die Leiche der 28-Jährigen wurde von ihrer eigenen Mutter entdeckt. Weil die Tochter nach Schulschluss nicht nach Hause zurückgekehrt war, fuhr die besorgte Frau zur Mittelschule in Taufkirchen an der Pram. Als sie das Auto ihrer Tochter noch auf dem Schulparkplatz stehen sah, wurde umgehend eine Suche im Gebäude eingeleitet – die schließlich in der Bibliothek zu dem grausamen Fund führte.

Krisenintervention eingeleitet

Die Bildungsdirektion reagierte rasch und leitete noch am selben Tag Maßnahmen zur Unterstützung der betroffenen Schülerinnen und Schüler, des Lehrpersonals sowie der Angehörigen ein. „Die zuständigen Stellen arbeiten eng zusammen, um eine bestmögliche Betreuung der Schulgemeinschaft sicherzustellen und die weiteren Schritte abgestimmt zu koordinieren“, heißt es in einer Aussendung. Bereits am Freitagabend führte die Krisenhilfe Oberösterreich eine erste Krisenintervention vor Ort durch.

Für Sonntag ist ein Koordinierungsgespräch angesetzt, an dem Vertreterinnen und Vertreter der Krisenhilfe Oberösterreich, der betroffenen Schule, der Gemeinde sowie der Bildungsdirektion teilnehmen werden. Im Anschluss daran sollen die Eltern darüber informiert werden, wie der Schulbetrieb am Montag gestaltet wird.

„Unsere Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei allen Angehörigen sowie der Schulgemeinschaft. Ihnen möchten wir unser aufrichtiges Mitgefühl aussprechen“, so Christine Haberlander und Bildungsdirektor Alfred Klampfer in einer Aussendung.