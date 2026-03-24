Mäuse im Porridge – Beliebtes Frühstück zurückgerufen

Ein beliebtes Frühstücksprodukt landet im Rückruf – der Grund dafür sorgt für Unbehagen in so manchem Vorratsschrank.

Das Lebensmittelunternehmen Moma Foods hat am Dienstag einen Rückruf für sein Produkt „Almond Butter & Salted Caramel Porridge“ eingeleitet. Grund dafür ist eine mögliche Verunreinigung durch Mäuse in der Produktionsstätte, die nach Unternehmensangaben nicht ausgeschlossen werden kann.

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Betroffene Produkte

Vom Rückruf erfasst sind sowohl der „Almond Butter & Salted Caramel Porridge Pot“ als auch die Sachets derselben Sorte mit der EAN 5060146373722, dem Mindesthaltbarkeitsdatum 15. Oktober 2026 sowie der Charge M529000. Die genannten Produkte wurden an den österreichischen Handel ausgeliefert; von einem Verzehr wird ausdrücklich abgeraten.

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Neben den Sachets ist auch der „MOMA ALMOND BUTTER & SALTED CARAMEL PORRIDGE POT“ in der 55-Gramm-Variante vom Rückruf betroffen – mit der EAN 5060146372046, einem Mindesthaltbarkeitsdatum bis 11. November 2026 und der Charge M531500.

Rückgabe & Kontakt

Sämtliche betroffenen Warenbestände wurden bereits aus dem Verkauf gezogen. Wer eines dieser Produkte erworben hat, kann es ab sofort und ohne Vorlage eines Kassenbons zurückgeben.

Moma Foods entschuldigt sich bei allen Kundinnen und Kunden für die entstandenen Unannehmlichkeiten und bietet an, bei Fragen per E-Mail unter bresaola@aon.at Kontakt aufzunehmen.