Manipulierter E-Scooter: 12-Jähriger stürzt – Eltern angezeigt

Ein manipulierter E-Scooter, ein verletztes Kind – und nun stehen die Eltern im Visier der Behörden.

Ein Unfall mit einem manipulierten E-Scooter in Salzburg zieht nun rechtliche Konsequenzen für die Eltern des betroffenen Kindes nach sich. Der zwölfjährige Fahrer war vergangene Woche auf der Kaipromenade unterwegs, als er einem Fußgänger ausweichen musste und dabei stürzte. Der Schüler wurde verletzt in das Uniklinikum Salzburg gebracht.

Eine Messung auf dem Rollenprüfstand ergab eine Höchstgeschwindigkeit von 39 km/h – der gesetzlich zulässige Grenzwert liegt bei 25 km/h.

Anzeige gegen Eltern

Wegen dieses Vorfalls werden nun die Erziehungsberechtigten des Kindes angezeigt. Hans Wolfgruber von der Salzburger Landespolizeidirektion erklärt: „Im gegenständlichen Fall wird schlussendlich von den Behörden zu klären sein, inwieweit die Erziehungsberechtigten des 12-Jährigen dazu beigetragen haben, dass die Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h mit dem E-Scooter überhaupt möglich war.“

Wolfgruber verweist darüber hinaus auf eine mögliche Verletzung der Aufsichtspflicht. Den Eltern könnte Beihilfe zu einer Verwaltungsübertretung zur Last gelegt werden – und auch die Versicherung könnte im Schadensfall ihre Leistung verweigern.

Weitreichende Folgen

Manipulierte E-Scooter können jedoch weit über den Einzelfall hinaus Folgen haben – und zwar nicht nur für Eltern minderjähriger Kinder. Bei entstandenen Schäden haben Versicherungen die Möglichkeit, bereits geleistete Zahlungen im Regressweg zurückzufordern.

Für die Salzburger Polizei ist das Thema keineswegs neu: Allein im April wurden drei weitere nennenswerte Vorfälle registriert. Darunter befanden sich Erwachsene, die nicht nur mit überhöhter Geschwindigkeit, sondern auch alkoholisiert oder unter dem Einfluss von Drogen auf E-Scootern unterwegs waren.

Dabei wurden Spitzengeschwindigkeiten von rund 70 km/h gemessen.