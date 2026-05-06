Mit Rucksack angerempelt: 89-Jährige von Straßenbahn erfasst

Ein unachtsamer Moment an einer Grazer Straßenbahnhaltestelle – und eine 89-Jährige gerät in Lebensgefahr.

In der Grazer Innenstadt ereignete sich am Dienstag ein schwerer Unfall, bei dem eine 89-jährige Fußgängerin von einer Straßenbahn erfasst und verletzt wurde. Der Vorfall spielte sich gegen 10.30 Uhr im Bereich der Haltestelle Oper ab. Eine 51-jährige Frau stieß beim Fotografieren unbeabsichtigt mit ihrem Rucksack gegen die ältere Passantin, die daraufhin stürzte und in den Gefahrenbereich einer einfahrenden Straßenbahn der Linie 17 geriet.

Die Frau erlitt dabei schwere Verletzungen am rechten Unterschenkel.

Ermittlungen laufen

Die Polizei hielt ausdrücklich fest, dass die 51-Jährige ohne jede Absicht gehandelt hatte und der gestürzten Frau unmittelbar nach dem Vorfall Erste Hilfe leistete. Die Verletzte wurde vom Roten Kreuz versorgt und anschließend ins LKH Graz gebracht, wo sie stationär aufgenommen wurde.

Zeugen des Unfalls konnten bereits ausgeforscht und befragt werden.

Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.