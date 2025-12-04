Motorrad-Riese POLO kracht in die Pleite: Millionenfache Schulden

Die Motorradbekleidungskette POLO Motorrad Österreich GmbH ist zahlungsunfähig. Wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) mitteilt, wurde am Landesgericht Salzburg ein Konkursverfahren eingeleitet. Die Schuldenlast beläuft sich auf etwa 1,7 Millionen Euro. Von der Insolvenz sind 24 Beschäftigte betroffen.

Die finanzielle Schieflage steht in direktem Zusammenhang mit der Krise des deutschen Mutterkonzerns. Der AKV erläutert: “Über das Vermögen der Muttergesellschaft wurde in Deutschland ein vorläufiges Insolvenzverfahren eröffnet.” Der nunmehr bestellte vorläufige Sachwalter der POLO Motorrad und Sportswear GmbH verweigerte laut Angaben der Schuldnerin die finanzielle Ausstattung der Antragstellerin, wodurch die fälligen Verbindlichkeiten nicht mehr bedient werden konnten.

Keine Sanierung möglich

Die daraus entstandene Finanzkrise kann das Unternehmen aus eigener Kraft nicht bewältigen, weshalb die Insolvenzanmeldung unausweichlich wurde, berichtet der “Kurier”. Eine Fortführung des Geschäftsbetriebs oder eine Sanierung wird vom Unternehmen als nicht realisierbar eingestuft. Im Rahmen des Insolvenzverfahrens ist daher eine strukturierte Abwicklung vorgesehen.

Der Gläubigerschutzverband weist auf eine Besonderheit im Geschäftsmodell hin: “Von wesentlicher Bedeutung ist, dass die Antragstellerin auf Grundlage eines Handelsvertretervertrages für die Muttergesellschaft tätig ist. Dies hat zur Folge, dass die in den Filialen abverkaufte Ware nicht im Eigentum der Antragstellerin steht. Üblicherweise behält die Antragstellerin bei Veräußerung eine Provision ein. Diese Provision diente der Deckung der laufenden Kosten der Antragstellerin.”

Vier Filialen betroffen

Das Unternehmen vertreibt Motorradbekleidung, Helme, technisches Motorradzubehör und Freizeitausrüstung in vier Filialen – zwei in Wien sowie je eine in Salzburg und Traun in Oberösterreich. Zum Vermögensstand erklärt der AKV: “Das Anlagevermögen der Antragstellerin besteht aufgrund des oben erwähnten Handelsvertretervertrages grundsätzlich aus den in den Filialen befindlichen Einrichtungen.

Die Werthaltigkeit etwaiger vorhandener Aktiva wird im Laufe des Verfahrens ermittelt werden.