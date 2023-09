Mutige Partnersuche: Mann sucht Liebe auf Reddit

In einer Zeit, in der die traditionelle Partnersuche immer mehr an Bedeutung verliert und von vielen als „Mission Impossible“ betrachtet wird, wendet sich die junge Generation verstärkt dem Internet zu. Ein 27-jähriger Mann aus Bosnien und Herzegowina hat diesen Trend auf eine unkonventionelle Weise für sich interpretiert. Statt eine Checkliste für seine zukünftige Partnerin zu verfassen, präsentiert er sich selbst in einer öffentlichen Anzeige auf der Social-Media-Plattform Reddit.

„Junggeselle sucht Junggesellin“, so beginnt seine ungewöhnliche Anzeige. Der junge Mann, der sich als gebildet und berufstätig beschreibt, lebt alleine in Banja Luka. Er gesteht, dass er ein wenig Haar verloren hat, aber seine Interessen sind vielfältig: von tiefgründigen Gesprächen über das Leben bis hin zu Kulturveranstaltungen wie Theater, Kino und Konzerten.

Die Suche nach der „Richtigen“

Mit 26 Jahren, bald 27, einer Körpergröße von 170 cm und einem Gewicht von 78 kg, sieht er sich als belesen, wenn auch zeitlich eingeschränkt, und kulinarisch begabt. „Ich poste dies alle zwei Tage in der Hoffnung, dass es da draußen mindestens eine Frau gibt, die die gleichen Herausforderungen bei der Partnersuche erlebt wie ich. Ich bin auf der Suche nach der Richtigen„, so sein abschließender Appell.

Gemischte Reaktionen aus dem Netz

Die Online-Community reagierte mit einer Bandbreite von Emotionen, von humorvollen Bemerkungen bis hin zu Anerkennung und Respekt. „Hast du es schon mit SMS-Nachrichten auf ‚DM Sat‘ versucht? Nur ein Scherz, viel Glück“, kommentierte ein Nutzer. Ein anderer fügte hinzu: „Wäre ich eine Frau, ich würde dich jetzt heiraten.“

Trotz der positiven Reaktionen blieben die Kommentare der weiblichen Nutzer eher zurückhaltend. „Ich bewundere den Mut, den es braucht, um so etwas zu tun. Aber mit meiner Größe von 175 cm ergibt das leider keinen Sinn. Trotzdem viel Glück!“, schrieb eine Nutzerin.