MVP-Gala: Jokic schreibt mit NBA-Rekord Geschichte!

Nikola Jokic hat in einem außergewöhnlichen Spiel für die Denver Nuggets gegen die Phoenix Suns eine Leistung gezeigt, die als eine der besten in seiner Karriere gilt und in die Annalen der NBA eingehen wird. Beim Heimsieg von Denver mit 149:141 nach Verlängerung glänzte der dreimalige und aktuelle MVP der NBA in 44 Minuten mit 31 Punkten, einer Wurfquote von 13/22, 21 Rebounds und 22 Assists. Diese Anzahl an Assists stellt nicht nur seinen persönlichen Rekord dar, sondern ist auch die höchste, die jemals von einem Center in der NBA erreicht wurde.

In der Verlängerung, die Phoenix durch einen Dreier von Kevin Durant in der letzten Zehntelsekunde erzwang, zog Jokic mit LeBron James gleich, was die Anzahl der Triple-Doubles mit 30 Punkten betrifft, und stellte einen neuen Rekord für die meisten Assists in einem Triple-Double mit 30 Punkten auf. Besonders beeindruckend war Jokics 20. Assist, bei dem er in der Verlängerung Michael Porter über zwei Gegner hinweg für einen einfachen Dunk bediente. Diese Vorlage machte ihn zum ersten Spieler in der NBA-Geschichte, der ein Spiel mit den Zahlen 30/20/20 in den wichtigsten Kategorien absolvierte.

NBA würdigt Jokic

Die NBA würdigte diese historische Leistung, indem sie das Video von Jokics 20. Assist auf ihren offiziellen Kanälen mit einem in Großbuchstaben geschriebenen Status teilte: „Nikola Jokic schreibt Geschichte. Seine 20. Assistenz. Dies ist das erste Spiel mit 30 Punkten, 20 Rebounds und 20 Assists in der Geschichte der NBA-Liga!“.