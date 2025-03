Prüfungsdrama: Geschäftsmann opfert alles für Uni-Traum

Liang Shi, ein reicher Unternehmer, scheitert trotz unermüdlicher Versuche erneut an Chinas Gaokao-Prüfung. Sein Streben nach akademischem Erfolg bleibt unerfüllt.

Der chinesische Geschäftsmann Liang Shi hat sich durch seine unermüdlichen, aber erfolglosen Versuche, die Gaokao, Chinas Hochschulaufnahmeprüfung, zu bestehen, einen Namen gemacht. Trotz seiner beeindruckenden unternehmerischen Erfolge bleibt ihm der akademische Weg versperrt. Liang, der ein erfolgreiches Unternehmen führt, trat 1983 im Alter von 16 Jahren erstmals zur Gaokao an.

Seine Besessenheit von der Prüfung ließ ihn auch nach der Gründung seines Unternehmens nicht los. Nachdem er 1992 aufgehört hatte, die Prüfung abzulegen, da ältere Kandidaten als ungeeignet für eine Hochschulausbildung galten, begann er erneut, als die Altersbeschränkung aufgehoben wurde.

Jedes Jahr zog sich Liang von seinen geschäftlichen Pflichten zurück, um sich auf die Gaokao vorzubereiten, doch der Erfolg blieb aus. In diesem Jahr nahmen 13 Millionen Kandidaten teil, und Liang erreichte 424 von 750 Punkten, was nicht ausreicht, um an einer renommierten Universität zugelassen zu werden. Die Gaokao ist die bedeutendste Prüfung für junge Chinesen und testet Kenntnisse in Fächern wie Chinesisch, Englisch und Mathematik.

2021 bestanden laut chinesischer Regierung nur 41,6 % der Teilnehmer. Ein Universitätsabschluss gilt als Schlüssel zu einem guten Job und höherem sozialen Status, vor allem für Menschen aus ärmeren Verhältnissen.

Hochschulabschluss als Lebensziel

Obwohl Liang reich und erfolgreich ist, glaubt er, dass ein Leben ohne Hochschulabschluss unvollständig ist. „Ich denke, es ist ein großer Verlust, wenn man nicht zur Universität geht. Ihr Leben wird ohne Hochschulbildung nicht vollständig sein“, sagte er 2014 der Zeitung The Papers.

Auch letzten Juni widmete er sich der Gaokao-Vorbereitung, doch auch dieser Versuch schlug fehl. „Im Gegensatz zu den Vorjahren beginne ich, mich besiegt zu fühlen“, gestand Liang nach Bekanntgabe der Ergebnisse.

In seiner Frustration gelobte er, seinen Nachnamen abzulegen, sollte er im nächsten Jahr erneut scheitern.

Zukunft ungewiss

Ob Liang seinen Traum verwirklichen oder als Millionär bekannt bleiben wird, der die Aufnahmeprüfung nie bestand, bleibt abzuwarten.