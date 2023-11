Nasch EM-Qualifikation: Albanische Fans verbrennen serbische Flagge

Die Qualifikation der albanischen Fußballmannschaft für die Europameisterschaft löste in Albanien große Freude aus, die jedoch von einem kontroversen Vorfall überschattet wurde. Ein Video zeigt, wie Fans die serbische Flagge verbrennen – ein Akt, der die historischen Spannungen zwischen den beiden Ländern widerspiegelt und in den Medien heftige Reaktionen hervorrief.

Die historischen Spannungen zwischen Albanien und Serbien sind bekannt und haben sich in den letzten Jahren auch auf den Fußball übertragen. Diese Spannungen wurden erneut sichtbar, als die albanische Fußballmannschaft sich eine Runde vor dem Ende des Wettbewerbs in Gruppe E für die Europameisterschaft qualifizierte. Die Freude über diesen Erfolg wurde jedoch von einem kontroversen Vorfall überschattet.

Ein albanisches Medienhaus veröffentlichte ein Video der Feierlichkeiten, das zeigt, wie einige Fans die serbische Flagge verbrennen. Dies geschah auf dem Skenderbeg-Platz in Tirana, einem symbolträchtigen Ort in der albanischen Hauptstadt. Das Video löste in den serbischen Medien heftige Reaktionen aus.

„Wir warten auf euch“

Die Zeitung Kurir sprach von „schrecklichen Drohungen“, einem „epischen Skandal“ und einer „gruseligen Botschaft. Ein Fan, der den serbischen Fußballverband in einem Tweet markierte, schrieb: „Wir warten auf euch.“

Die serbische Tageszeitung Telegraf charakterisierte die Vorfälle als „beschämend“ und unterstrich, dass „die serbische Flagge ausdauernd und wiederholt in Brand gesetzt wurde, bis sie vollständig zerstört war“.

Die bosnische Nachrichtenplattform Klix berichtete darüber hinaus, dass die Handlungen unter musikalischer Begleitung und in fröhlicher Stimmung erfolgten.

Die Reaktionen auf das Video zeigen, wie tief die Gräben zwischen Albanien und Serbien sind. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Situation auf die bevorstehende Europameisterschaft auswirken wird.