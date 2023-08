Natura plant Verkauf von The Body Shop

Natura, der brasilianische Gigant der Kosmetikindustrie, zieht einen strategischen Coup in Betracht, um seine finanzielle Situation zu stabilisieren. Nach mehreren Quartalen in der roten Zone plant das Unternehmen, seine Tochtergesellschaft The Body Shop auf den Markt zu bringen.

Im Jahr 2017 erwarb Natura die Naturkosmetik-Kette The Body Shop vom französischen Konzern L’Oreal. Dieser Schritt führte zu einem beachtlichen Wachstum des Unternehmens, das sich jedoch nicht in den Gewinnzahlen widerspiegelte. Stattdessen kämpft Natura seit sechs aufeinanderfolgenden Quartalen mit Verlusten und sucht nun nach Wegen, um seine Schuldenlast zu reduzieren und wieder in die Gewinnzone zurückzukehren.

The Body Shop, bekannt für seine Naturkosmetik, hat sich seit seiner Gründung zu einem globalen Player entwickelt, mit über 3.000 Filialen weltweit. Der Marktwert dieser Tochtergesellschaft wird auf rund 500 Millionen Dollar geschätzt. Trotz dieser beeindruckenden Zahlen scheint Natura zu der Entscheidung gekommen zu sein, dass ein Verkauf der Kette der beste Weg ist, um die finanzielle Stabilität des Unternehmens wiederherzustellen.

Entscheidende Wende

Aber The Body Shop ist nicht das einzige Juwel in Natura’s Krone, das möglicherweise verkauft wird. Im April kündigte das Unternehmen an, seine Luxusmarke Aesop, die einen Wert von 2,5 Milliarden Dollar (2,3 Milliarden Euro) hat, an L’Oreal zu verkaufen.

Natura steht vor einer entscheidenden Wende. Während das Unternehmen seine Strategien überdenkt und nach Wegen sucht, um seine Schulden abzubauen und wieder profitabel zu werden, bleibt abzuwarten, welche Auswirkungen diese Entscheidungen auf die Zukunft des Unternehmens haben werden.