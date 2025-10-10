Neben dieser Musikerlegende wird Halid Bešlić beigesetzt!

Die Musikwelt trauert um eine Legende: Halid Beslic ist mit 71 Jahren verstorben. Nun wird er neben seinem besten Freund Kemal Monteno zur Ruhe gebettet.

Der legendäre Sänger Halid Beslic ist nach schwerer Krankheit im Alter von 71 Jahren verstorben. Zeit seines Lebens trug er einen unerfüllten Herzenswunsch mit sich: ein gemeinsames Duett mit seinem engen Freund Kemal Monteno, der bereits 2015 von uns gegangen ist.

„Kemal und ich waren wie Brüder“, erinnerte sich Beslic vor einigen Jahren in einem Gespräch. „Ich habe sogar bestimmt, wo sein Grab sein wird und den Ort selbst ausgewählt. Branka meinte zu mir: ‚Wo immer du sagst, dort wird es sein.‘ Wir wollten eigentlich ein großartiges Lied schaffen, das zu uns beiden passt, aber dazu kam es nie. Wir haben auch nicht verbissen danach gesucht, schließlich verbrachten wir ohnehin jeden Tag miteinander.“

Vereint im Tod

Am 21. Jänner 2015 verbreitete sich die Nachricht vom Tod Montenos wie ein Lauffeuer durch alle Länder des ehemaligen Jugoslawien und stürzte Kollegen, Freunde und zahllose Musikliebhaber in tiefe Trauer. Monteno erlag in einem Zagreber Krankenhaus den Komplikationen nach einer Nierentransplantation. Seinem Wunsch entsprechend fand er seine letzte Ruhe auf dem Stadtfriedhof Bare in Sarajevo – genau dort, wo nun auch sein bester Freund Halid beigesetzt werden wird.

Die beiden Musiklegenden werden künftig Seite an Seite ruhen.

Letzte Ehrung

Beslic pflegte zu praktisch allen Künstlern der Balkanregion ein herzliches Verhältnis. Für den Verstorbenen findet zunächst eine Gedenkfeier im Nationaltheater Sarajevo statt, die um 11 Uhr beginnt. Dort werden sich seine engsten Angehörigen und zahlreiche Weggefährten versammeln. Das Totengebet wird am 13. Oktober um 12 Uhr vor der Begova-Moschee in Sarajevo abgehalten, die anschließende Beisetzung erfolgt um 15 Uhr auf dem Stadtfriedhof Bare.

