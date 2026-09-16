Notaufnahmen am Limit: Neue Kampagne soll Flüchtlinge aufklären

Überfüllte Notaufnahmen, fehlende Orientierung: Die Steiermark setzt jetzt auf Aufklärung in sechs Sprachen.

In der Steiermark wird eine neue Informationskampagne gestartet, die sich gezielt an Asylberechtigte und Menschen in der Grundversorgung richtet. Ziel ist es, diese Personengruppen darüber aufzuklären, dass gesundheitliche Beschwerden zunächst bei einem Hausarzt vorgebracht werden sollten – und nicht direkt in einer Notaufnahme. Eine Überweisung in eine Spitalsambulanz erfolgt dann, wenn es medizinisch notwendig ist.

Kampagne & Maßnahmen

Getragen wird die Initiative gemeinsam vom Land Steiermark, der Ärztekammer und dem Österreichischen Integrationsfonds. Um möglichst viele Menschen zu erreichen, werden Plakate und Broschüren in sechs Sprachen erstellt und in Grundversorgungsquartieren verteilt. Ergänzend dazu plant der Österreichische Integrationsfonds Workshops und Kurse, in denen das Wissen über den Aufbau und die Funktionsweise des österreichischen Gesundheitssystems vermittelt werden soll.

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Sacherers Appell

Ärztekammer-Präsident Michael Sacherer begründet die Notwendigkeit dieser Kampagne mit einem klaren Verweis auf den Alltag in den Einrichtungen: „In den Ambulanzen und Ordinationen sehen wir täglich, wohin fehlendes Wissen über unser Gesundheitssystem führt: überlastete Notaufnahmen und wertvolle Zeit, die für echte Notfälle fehlt.“ Wenn Notaufnahmen auch bei leichten Beschwerden aufgesucht werden, gerät die medizinische Versorgung unter Druck. Die Kampagne setzt genau an diesem Punkt an und soll dazu beitragen, das Gesundheitssystem effizienter zu nutzen.