Ölpreise explodieren weiter – Energie‑Schock rollt über die Märkte!

Eine gesperrte Meerenge, brennende Tanker, ausgesetzte Versicherungen – die Lage rund um die Straße von Hormuz spitzt sich dramatisch zu.

Zum dritten Mal in Folge sind die Ölpreise am Dienstag gestiegen – ausgelöst durch Drohungen des Iran, jedes Schiff unter Beschuss zu nehmen, das versucht, die Straße von Hormuz zu passieren. Die Nordseesorte Brent verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 78,83 Dollar je Barrel, US-Leichtöl WTI legte um ein Prozent auf 71,97 Dollar zu.

Ein ranghoher Vertreter der Iranischen Revolutionsgarden erklärte laut iranischen Medien, die Meerenge sei geschlossen. Die britische Behörde für den Seehandel teilte mit, dass bei ihr Berichte über iranische Funkdurchsagen eingegangen sind, wonach kein Schiff die Straße von Hormus passieren darf. Täglich passieren rund 17 Millionen Barrel Öl die strategisch bedeutsame Wasserstraße – das entspricht etwa einem Fünftel der weltweiten Förderung. Schiffsdaten zufolge haben mindestens 150 Tanker in den offenen Gewässern vor der Meerenge Anker geworfen, Dutzende weitere liegen auf der anderen Seite fest.

Mehr zum ThemaWeltweite Ölkrise droht: Iran sperrt wichtigste Handelsroute der Welt⇢

Steigende Ölpreise

Versicherungsgesellschaften haben ihren Schutz für Schiffe in der betroffenen Region inzwischen ausgesetzt. Iranischen Nachrichtenagenturen zufolge steht der unter honduranischer Flagge fahrende Tanker „Athe Nova“ nach einem Drohnenangriff in Brand. Saudi-Arabien war nach einem weiteren Drohnenangriff gezwungen, seine größte Raffinerie vom Netz zu nehmen.

Marktanalysten erwarten in den nächsten Tagen weiter steigende Preise. Die Investmentbank Bernstein korrigierte ihre Brent-Prognose für 2026 von 65 auf 80 Dollar nach oben und hält im Fall eines länger anhaltenden Konflikts sogar Preise zwischen 120 und 150 Dollar für möglich. Am Montag hatte Brent zwischenzeitlich um bis zu 13 Prozent zugelegt und mit 82,37 Dollar den höchsten Stand seit Jänner erreicht, bevor sich das Plus auf 5,5 Prozent verringerte.

Mehr zum ThemaNahost-Krise lässt Spritpreise explodieren – Autofahrer tanken panisch voll⇢

Die US-Dieselpreise kletterten auf ein Zweijahreshoch, europäisches Gasöl verteuerte sich um 2,7 Prozent.

Reedereien profitieren

An den Aktienmärkten gehörten am Montag vor allem Reedereien zu den Krisengewinnern. Maersk-Aktien legten knapp acht Prozent zu, Hapag-Lloyd gewann 6,4 Prozent. Beide Containerreedereien haben Durchfahrten durch die Straße von Hormuz vorerst eingestellt und leiten ihre Flotten über den Weg um Afrika um.