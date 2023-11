Schockierende Entdeckung: Python-Wurm im menschlichen Gehirn! (VIDEO)

In einer beispiellosen medizinischen Entdeckung wurde bei einer 64-jährigen Australierin ein lebender Wurm im Gehirn identifiziert. Der Parasit, normalerweise bei Pythons vorkommend, wurde durch die Zusammenarbeit verschiedener medizinischer und wissenschaftlicher Institutionen als Ophidascaris robertsi identifiziert. Der ungewöhnliche Übertragungsweg des Wurms wirft neue Fragen zur Übertragung von Krankheiten zwischen Tieren und Menschen auf.

Eine 64-jährige Frau aus Australien wurde Ende Januar 2021 mit Bauchschmerzen, Durchfall, trockenem Husten, Fieber und vermehrtem nächtlichem Schwitzen ins Krankenhaus eingeliefert. Im Laufe des Jahres 2022 verschlechterte sich ihr Zustand erheblich, sie litt unter Gedächtnisverlust und Depressionen. Ärzte aus einem lokalen Krankenhaus verwiesen sie an spezialisierte Kollegen in Canberra, wo eine MRT des Gehirns Anomalien aufdeckte, die eine Operation erforderten.

Die Ärzte waren überrascht, als sie einen lebenden, 8 Zentimeter langen Wurm in ihrem Gehirn entdeckten. „Sie werden nicht glauben, was ich gerade in diesem weiblichen Gehirn gefunden habe, es lebt und windet sich“, berichtete Dr. Hari Priya Bandini, Neurochirurgin, ihren Kollegen. Die Ärzte hatten noch nie einen solchen Fall gesehen und suchten dringend nach Informationen über den Wurm, um die weitere Behandlung der Patientin zu bestimmen.

„Wir begannen, Lehrbücher zu suchen, auf der Suche nach allen möglichen verschiedenen Arten von Rundwürmern, die neurologische Invasionen und Krankheiten verursachen könnten“, erklärte Dr. Sanjaya Senanajake, Infektionskrankheitsspezialist. Als sie keine Antworten fanden, suchten sie Hilfe bei ausländischen Experten und schickten den lebenden Wurm ins Labor des Wissenschaftlers der CSIRO. „Er sah ihn nur an und sagte: ‚Oh mein Gott, das ist Ophidascaris robertsi'“, erinnerte sich Dr. Senanajake.

Ophidascaris robertsi ist ein Rundwurm, der normalerweise bei Pythons vorkommt. Die Patientin lebt in der Nähe eines Sees, wo es Pythons gibt, obwohl sie angibt, nie in direktem Kontakt mit einer Schlange gewesen zu sein. Die Ärzte und Wissenschaftler vermuten, dass der Python den Parasiten durch seinen Kot ausgeschieden hat, der auf den Pflanzen geblieben ist, und die Patientin hat irgendwie seine Eier in ihren Körper aufgenommen.

„Die Patientin muss wegen anderer Larven behandelt werden, die möglicherweise andere Teile ihres Körpers angegriffen haben, wie die Leber. Aber da bisher kein Patient von diesem Parasiten behandelt wurde, muss man vorsichtig sein“, warnte Dr. Senajake. Die Behandlung war kompliziert, da einige Medikamente eine Entzündung verursachen können, wenn die Larven sterben, was für Organe wie das Gehirn schädlich sein kann.

Trotz der Herausforderungen erholte sich die Patientin gut und steht noch unter regelmäßiger Beobachtung. „Diese arme Patientin war so mutig und wunderbar. Sie wollen nicht der erste Patient auf der Welt mit einem Rundwurm sein, der normalerweise in Pythons lebt, und wir ziehen wirklich unseren Hut vor ihr. Sie war wunderbar“, lobte Dr. Senanaiake.

Dieser beispiellose Fall unterstreicht die zunehmende Gefahr der Übertragung von Krankheiten und Infektionen von Tieren auf Menschen. Dieser erste Fall dieser Art in der Welt hat uns die Gefahr des Übergangs von Krankheiten und Infektionen von Tieren auf Menschen gezeigt, zumal Menschen und Tiere beginnen, näher zusammenzuleben und ihre Lebensräume sich immer mehr überschneiden“, warnte Dr. Senanaiake. Der Fall wurde in der Septemberausgabe der Zeitschrift Emerging Infectious Diseases beschrieben.

https://www.kurir.rs/zabava/zivot/4230664/zena-imala-crva-u-mozgu