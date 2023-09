Schockierende Wahrheit: Fischstäbchen mit krebserregenden Schadstoffen belastet!

Im Rahmen eines ausführlichen Tests hat das Verbrauchermagazin „Öko-Test“ insgesamt 19 verschiedene Fischstäbchen-Fabrikate unter die Lupe genommen. Das erfreuliche Ergebnis: Sechs der getesteten Produkte überzeugten mit einer guten Qualität. Die Kehrseite der Medaille offenbarte jedoch, dass mehr als die Hälfte der getesteten Produkte Spuren von potenziell krebserregenden Schadstoffen aufwiesen.

Die kritischen Substanzen, die in den Fischstäbchen identifiziert wurden, sind 3-MCPD-Fettsäureester und Glycidyl-Fettsäureester. Diese kommen laut den Lebensmitteltestern vor allem in der frittierten Panade der Fischstäbchen vor. Elf der 19 getesteten Produkte enthielten den Fettschadstoff 3-MCPD-Fettsäureester, zwei davon zusätzlich Glycidyl-Fettsäureester. Diese Stoffe können sich im menschlichen Verdauungstrakt in 3-MCPD und Glycidol umwandeln.

Krebserregende Substanz 3-MCPD

Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) stuft 3-MCPD als „mögliches Humankarzinogen“ ein, was bedeutet, dass es potenziell krebserregend und erbgutschädigend ist. Daher hat die EFSA eine maximale Tagesdosis festgelegt. Ein 30 Kilogramm schweres Kind würde diese Dosis bereits mit fünf belasteten Fischstäbchen zu mehr als der Hälfte ausschöpfen.

Gegengutachten der Anbieter

Drei der betroffenen Anbieter, darunter Aldi Nord, bei uns als Hofer bekannt, legten dem Verbrauchermagazin Gegengutachten vor. Diese besagen, dass ihre Produkte unterhalb der Abwertungsschwelle für 3-MCPD liegen würden.

Hygiene und Geschmack

Trotz der Bedenken hinsichtlich der Schadstoffbelastung, gab es auch positive Aspekte im Test. Fast alle Produkte konnten sowohl hygienisch als auch geschmacklich überzeugen. Sechs Fischstäbchen-Produkte erhielten sogar die Gesamtnote „gut“. Darunter befinden sich die „Ocean Sea 15 Fischstäbchen“ von Lidl (2,79 Euro pro 450 Gramm), „Frosta 15 Fischstäbchen“ (4,59 Euro) und die „15 Fischstäbchen“ von Marken-Hersteller Iglo (4,89 Euro pro 450 Gramm).

Schwarze Schafe im Test

Allerdings gab es auch schwarze Schafe im Test. So erhielten die „Golden Seafood Fischstäbchen 15 Stück“ von Hofer (Aldi) (2,79 Euro) und die Eismann Fischstäbchen, 23 Stück (6,42 Euro) das Gesamturteil „mangelhaft“. Bei den Eismann Fischstäbchen wurden sogar erhöhte Mineralölbestandteile festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von „ungenügend“ führte.