Serbischer Exodus – Dieses Land überholt alle Zielländer

Fast eine halbe Million Menschen in elf Jahren – Serbiens stille Abwanderung in die EU erreicht eine neue Dimension.

Laut Eurostat-Daten haben im Jahr 2024 rund 46.000 serbische Staatsbürger erstmals eine Aufenthaltsgenehmigung in einem EU-Land erhalten. Die meisten davon entfielen auf Deutschland mit etwa 14.500 Genehmigungen, gefolgt von Kroatien mit rund 10.000. Jeweils etwa 4.000 Serben zog es nach Österreich und Slowenien, in die Slowakei wanderten rund 2.500 Menschen aus.

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Wie das Wirtschaftsportal Nova ekonomija berichtet, hat sich der Anteil der serbischen Bevölkerung, der jährlich in EU-Staaten abwandert, binnen elf Jahren nahezu verdoppelt. Während die Einwohnerzahl Serbiens kontinuierlich zurückgeht, stieg dieser Anteil von 0,33 Prozent im Jahr 2013 auf 0,70 Prozent im Jahr 2024. Insgesamt verließen zwischen 2013 und 2024 knapp 500.000 serbische Staatsbürger ihr Heimatland in Richtung EU.

Arbeit als Hauptgrund

Der Hauptgrund für die Auswanderung ist die Arbeit: Knapp 24.000 der im Jahr 2024 ausgestellten Genehmigungen wurden zu Beschäftigungszwecken erteilt. Kroatien war dabei mit rund 10.000 Arbeitsgenehmigungen das beliebteste Zielland, gefolgt von Deutschland mit etwa 3.500 und Slowenien mit 2.500.

Rund 15.000 Genehmigungen wurden aus familiären Gründen ausgestellt – wobei dieser Wert im Vergleich zu den Vorjahren leicht gesunken ist. Deutschland dominiert auch in dieser Kategorie deutlich: Etwa 8.000 Menschen zogen 2024 aus familiären Gründen dorthin. Seit 2012 ist Deutschland insgesamt das meistgewählte Zielland für einen Aufenthalt von mindestens einem Jahr, die Zahl der jährlich ausgestellten Genehmigungen hat sich seither mehr als verdoppelt – von rund 4.500 auf zuletzt etwa 10.000.

Deutlich geringer fällt die Zahl jener aus, die zum Studium ins Ausland gehen: 2024 wurden dafür knapp 2.000 Genehmigungen erteilt. Slowenien hat sich seit 2018 als bevorzugtes Studienziel etabliert und löste damit Österreich ab, das bis 2018 an erster Stelle lag. Im vergangenen Jahr wurden für Slowenien rund 700 Bildungsgenehmigungen ausgestellt, für Deutschland etwa 170, für Ungarn etwas mehr als 150 und für Spanien 147.

Kroatien führt Rangliste

Betrachtet man den gesamten Zeitraum von 2012 bis 2024, führt Kroatien die Rangliste der Zielländer mit insgesamt 54.305 serbischen Zuwanderern an. Deutschland folgt mit 45.633 Personen auf dem zweiten Platz, dahinter reihen sich Slowenien mit 28.363, die Slowakei mit 22.962 und Ungarn mit 19.897 Personen ein. Als Bezugspunkt für den Beginn der Datenreihe gilt das Jahr 2013 – das erste vollständige Amtsjahr der Serbischen Fortschrittspartei unter Premierminister Ivica Dacic, für das Eurostat entsprechende Vergleichswerte liefert.