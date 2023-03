Sexuelle Belästigung: UNICEF beendet Zusammenarbeit mit Rambo Amadeus

UNICEF hat vorübergehend die Zusammenarbeit mit Rambo Amadeus beendet, nachdem er von einer Produzentin wegen sexueller Belästigung angeklagt wurde. Lejla Kasic hat ihren Followern auf Instagram die Nachricht der Beendigung der Zusammenarbeit zwischen UNICEF und Rambo Amadeus mitgeteilt.

„UNICEF ist über die Anschuldigungen gegen Antonij Pusic, besser bekannt als Rambo Amadeus (59), informiert. Seine Beteiligung an UNICEF wurde vorübergehend ausgesetzt“, heißt es in einer Erklärung, die die montenegrinische Produzentin auf ihrem Instagram-Account geteilt hat. „UNICEF hat eine Null-Toleranz-Politik gegenüber jeder Form unangemessenen sexuellen Verhaltens und das steht im Widerspruch zu unseren Grundwerten“, fügte sie hinzu.

Lejla hatte auf ihrem Instagram-Account behauptet, dass Rambo sie in Herceg Novi, wo die Crew der Radiotelevizija Crne Gore eine Episode der Sendung „Dnevnica“ mit ihm drehte, sexuell belästigt hatte.

„Es ist schrecklich, gefährlich und problematisch, dass jemand, der einer unmoralischen Verhaltensweise zugeneigt ist, Zugang zu den verletzlichsten Teilen der Gesellschaft durch seine Beteiligung an UNICEF hat. Das ist inakzeptabel. Natürlich wurde ich als ‚verrückt‘ und ‚dumm‘ bezeichnet. Nach dem verbalen Streit und allem, was passiert ist, erhielt ich eine Nachricht, die nur ein weiterer Versuch der Manipulation war, in der er sagte, dass ich seinen Eindruck, dass wir gute Freunde sein können, falsch verstanden habe“, schrieb sie.

Am Montag teilte sie ihren Followern auf Instagram die Nachricht über die Beendigung der Zusammenarbeit zwischen UNICEF und Rambo mit und sagte, dass Frauen niemals schweigen sollten.