Spaniens Hitzehölle fordert über 100 Tote in nur einer Woche

Die Hitzewelle in Spanien zeigt ihre tödliche Bilanz: 102 Menschenleben forderten die extremen Temperaturen allein seit dem vergangenen Samstag.

Seit dem vergangenen Samstag forderte die erste Hitzewelle des Sommers in Spanien bereits 102 Menschenleben. Dies geht aus den aktuellen Erhebungen des Systems zur täglichen Überwachung der Gesamtmortalität (MoMo) hervor. Die Statistik zeigt ein beunruhigendes Bild: In der ersten Jahreshälfte wurden insgesamt 2.168 Todesfälle im Zusammenhang mit extremen Temperaturen – sowohl Hitze als auch Kälte – registriert. Dies entspricht bereits 68 Prozent der temperaturbedingten Todesfälle des gesamten Vorjahres, in dem 3.521 Menschen den Folgen von Hitze oder Kälte erlagen.

Besonders alarmierend sind die Messwerte der Staatlichen Meteorologischen Agentur (Aemet): Mit einer Durchschnittstemperatur von 23 Grad übertraf der Juni den bisherigen Rekordmonat aus dem Jahr 2017 um 0,8 Grad.

Im Vergleich zum langjährigen Mittel der Jahre 1991 bis 2020 lag die Temperatur sogar um dramatische 3,5 Grad höher. Die Hitzewelle setzte bereits zu Monatsbeginn ein, als in mehreren südspanischen Städten die 43-Grad-Marke geknackt wurde. Die höchsten Werte wurden in den Gemeinden Alconchel und Fuentes de Andalucía gemessen, wo das Thermometer ebenfalls 43 Grad anzeigte.

Tödlicher Rekordmonat

Wie die spanische Tageszeitung „Elmundo“ berichtet, erreichte die Zahl der Hitzetoten im Juni – laut Aemet der heißeste jemals im Land verzeichnete Monat – insgesamt 380 Personen.

Der Juni erwies sich als besonders tödlicher Monat, wobei der 30. Juni mit 46 Todesfällen den traurigen Höhepunkt markierte. Am 28. Juni wurden 32 Todesfälle registriert – eine Zahl, die dem gesamten Vergleichsmonat des Vorjahres entspricht.

Gefährdete Gruppen

Im Vorjahr hingegen blieb Spanien von Hitzewellen im Juni verschont. Mit einer Durchschnittstemperatur von 19 Grad zählte dieser Monat sogar zu den „kühleren Monaten“ auf der Iberischen Halbinsel seit April 2022. Die aktuellen Daten zeigen zudem ein geschlechtsspezifisches Muster: Von den Hitzetoten im Juni waren 237 weiblich.

Die Altersverteilung macht deutlich, dass vor allem Senioren gefährdet sind – die überwiegende Mehrheit der Verstorbenen war über 65 Jahre alt, wobei Menschen über 75 Jahren das höchste Risiko tragen.

Notfallpläne und Präventionsmaßnahmen

Angesichts der dramatischen Lage haben die spanischen Behörden landesweit Notfallpläne aktiviert, um besonders gefährdete Bevölkerungsgruppen zu schützen. Gesundheitsexperten und Regierungsvertreter betonen in öffentlichen Kampagnen die Bedeutung ausreichender Flüssigkeitszufuhr und warnen vor körperlichen Anstrengungen während der Hitzeperioden. Trotz dieser Bemühungen bleibt die Zahl der Hitzetoten alarmierend hoch – ein deutliches Zeichen dafür, dass die Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen angesichts der Rekordtemperaturen an ihre Grenzen stößt. Der Schutz der besonders vulnerablen Gruppe der über 75-Jährigen stellt dabei die größte Herausforderung dar, da diese Altersgruppe nachweislich das höchste Sterberisiko durch Hitzefolgen aufweist.